 

Доктор Русакова предостерегла от продуктов и напитков, которые могут помешать сну в старости

22.03.2023, 11:55, Разное
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Дарья Русакова, диетолог, утверждает, что употребление жирной или жареной пищи мешает пожилым людям засыпать естественным образом.

В одном из интервью специалист заявила, что важно съесть последний прием пищи перед сном. Легкий перекус может утолить голод, если он начинает ощущаться после ужина. Дарья Русакова поделилась, что перед сном можно выпить половину стакана кисломолочного напитка.

Русакова рекомендовала пожилым людям воздержаться от употребления жареной или жирной пищи в вечернее время. Слишком большое количество калорийной, жирной и жареной пищи, например, майонезных заправок, может перегрузить пищеварительный тракт. Пожилые люди не смогут заснуть, так как эти продукты могут нарушить их способность переваривать пищу в ночное время, пояснил “Москва 24” врач.

Диетолог предостерегла от употребления алкоголя, который может помешать старческому сну. Русакова посоветовала не употреблять кофе и чай в вечернее время, чтобы не нарушить сон. Лучше всего избегать употребления кофе или чая вечером перед сном. Это может вызвать стресс для почек и привести к ночным пробуждениям.

Дарья Русакова резюмировала, что лучше употреблять любые напитки в активные фазы дня, чтобы дать возможность организму самостоятельно вывести продукты выделения.MedikForum.ru ранее писал о факторах, которые могут препятствовать похудению.


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