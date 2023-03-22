86 проданных автомобилей «Москвич-3» отозваны, поскольку они предназначались для агентов китайской разведки

Автозавод «Москвич» отозвал все 86 автомобилей, которые ему удалось продать, под предлогом неудачной русификации медиасистемы.

Однако реальная причина оказалась другой – машины были оборудованы для сотрудников военной разведки Китая, но по ошибке попали на рынок.

Проблемы с медиасистемой «Москвича-3» у покупателей действительно были. При попытке её включить она выдавала сообщение иероглифами, которое удалось перевести как «Введите личный номер и пароль сотрудника Эр Бу Синьбао Бу». То, что это название переводится как «Второе управление Генштаба НОАК (военная разведка)», поняли не сразу.

Истина выяснилась, когда в Москву прибыла делегация во главе с Си Цзиньпином. Начальник Второго управления, имя и внешность которого засекречены, решил провести смотр китайской агентуры в Москве. Вопреки его ожиданиям, агенты приехали не на новеньких «Москвичах-3», а на своих старых автомобилях.

– Господин генерал-майор был чрезвычайно раздосадован. Государство вложило огромные деньги в разработку этих машин. Сам мистер Джеймс Бонд позавидовал бы их оснащению. Ещё дороже обошлось их внедрение в Москву. И вдруг выяснилось, что эти машины кто-то продал! Мы намерены расследовать этот инцидент, – заявил военный атташе КНР в России генерал Куй Янвэй.

В рамках кампании отзыва уже удалось вернуть более тридцати машин. Все они будут тщательно осмотрены, при необходимости отремонтированы и переданы по назначению. Покупатели смогут без доплаты получить автомобили «Лада Гранта», или спустя год получить «Москвич-3» без шпионского оборудования.

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