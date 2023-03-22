Молочный френч – новинка весны: особенности французского маникюра

На протяжении последних нескольких сезонов мы наблюдали появление все новых и новых вариаций классического французского маникюра: с V-образным кончиком, боковым контуром и т. д. Самый новый тренд весны-2023 — это молочный френч. Вы можете остановиться на классическом дизайне либо добавить больше красок. Вдохновляемся эффектными идеями нейл-арта.

Классика

Если вам больше импонирует традиционный френч, тогда можете придерживаться привычного дизайна. Суть заключается в том, чтобы придать ногтям овальную форму, покрыть ногтевую пластину лаком молочного цвета, а кончик ногтя очертить белым.

Если у вас недлинные ногти, сделайте на кончиках едва заметную микрополосочку.

Такой нейл-арт настолько нежный и неброский, что подойдет на все случаи жизни, в том числе и для офиса и работы.

Длинные квадратные ногти с декором

Если вы привыкли к длинным ногтям, тогда не нужно их укорачивать. Придайте им квадратную форму. Сделав классический френч, украсьте один или два ногтя блестками, стразами и лаконичным рисунком. Например, вы можете нарисовать мини-сердечко или геометрический узор в виде тонкой линии и точки.

С розовой основой

Не обязательно использовать лак телесного цвета как основу для френча. Если вам хочется сделать более романтичный и нежный дизайн, то вы вполне можете покрыть ногти лаком цвета розовой пастели. В данном случае эффектнее всего будут смотреться «глазированные» ногти.

С блестками

Нарядно и стильно смотрится нейл-арт с блестками. Чтобы маникюр не выглядел старомодно, придайте ногтям квадратную форму. Учтите, что ногти не должны быть экстремально длинными: допускается средняя длина. Сделайте контур в виде ярко выраженной дуги белого цвета. Блестки нанесите на основную часть ногтя: так, чтобы глиттер не попал на белый контур. Лучше использовать не разноцветные, а классические серебристые блестки, поскольку первые могут в целом удешевить маникюр и сделать его как будто детским.

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С анималистичным принтом

Поскольку по-прежнему в моде одежда с анималистичными принтами (как утверждают эксперты по моде и красоте), то почему бы не дополнить образ нейл-артом с аналогичным рисунком? В контексте молочного френча симпатично смотрится принт с имитацией окраса леопарда. Вы можете украсить таким узором белые контуры на кончиках ногтей. А можете выделить один ноготь, разметив анималистичный принт по всей ногтевой пластине.

При желании поэкспериментируйте с другими рисунками. Например, вы можете сделать имитацию окраса зебры или тигра. Отталкивайтесь от одежды, чтобы дизайн маникюра идеально сочетался с нарядом и эффектно его дополнял.

Бледно-молочный

Вместо прозрачной, нюдовой или розовой основы можно взять лак цвета слоновой кости. Когда сделаете обрамление белым лаком, тогда не будет так сильно бросаться в глаза разница в оттенках (как это наблюдается в классическом френче).

Подобный нейл-ар стильно и элегантно смотрится на недлинных ногтях. Его большой плюс в возможности использования в контексте офисно-деловых луков. Данный дизайн маникюра настолько нейтральный, неброский, что точно сможет соответствовать любому, даже самому строгому дресс-коду.