 

Звезда комедии “Она — мужчина” Аманда Байнс оказалась в психиатрической клинике

22.03.2023, 10:45, Разное
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Американская актриса Аманда Байнс, известная по комедиям “Она — мужчина” и “Любовь на острове”, оказалась в психиатрической больнице. По информации TMZ, 36-летнюю артистку поместили в клинику после того, как она разгуливала по улице обнаженной. Девушка остановила проезжавший мимо автомобиль и призналась водителю, что впала в психоз. После этого она позвонила в службу спасения.

Байнс увезли в полицейский участок. Там специалисты по психическому здоровью решили, что ей требуется стационарное лечение. По информации источников, актриса пробудет в госпитале несколько дней. Год назад Байнс вышла из-под опеки родителей.

Они были ответственны за взрослую дочь на протяжении последних девяти лет. Причиной такого решения стало состояние ментального здоровья Аманды, а именно — ее биполярное расстройство. Байнс уже проходила лечение в психиатрической клинике. Туда актрису поместили после серии инцидентов, в ходе одного из которых она разожгла костер у дома соседей.

В 2018 году в интервью Байнс призналась, что страдала от зависимостей. Она принимала наркотики и рецептурные медикаменты. Звезда комедийных фильмов 2000-х выразила надежду, что, преодолев трудности, она сможет вернуться в кино. В 2023 году Байнс планировала принять участие в конференции “90s Con” и выступить на встрече поклонников телешоу “All That” 18 марта. Однако актриса не появилась на мероприятии, сославшись на недомогание.

В прошлом году Аманда Байнс начала обучение на мастера маникюра. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. 36-летняя актриса опубликовала фотографии и видео из учебного заведения. Звезда нулевых добавила, что, помимо изучения оказания услуг в сфере бьюти-индустрии, она продолжит заниматься собственном бизнесом. В том числе в ее планах — развитие линейки одежды и ароматов.


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