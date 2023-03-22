Компания KIA представила в Китае концепт нового электрического кроссовера KIA EV5

Южнокорейский бренд KIA официально презентовал на китайском рынке концепт электрокроссовера под названием KIA EV5.

Официальная презентация транспортного средства в серийном исполнении состоится через 2 месяца, однако первые продажи намерены начать уже к середине осени. Предполагается, что новый кроссовер KIA EV5 также будут поставлять в большинство крупных стран. Электрический паркетник построен на платформе E-GMP. Также указано, что автономность хода новинки будет достигать 700 километров.

Производитель пока умалчивает уровень мощности и другие важные параметры, однако в ближайшее время все достоинства нового электрического кроссовера будут рассекречены.