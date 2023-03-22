 

Доктор Круглова: Йодная сетка не лечит йододефицит

22.03.2023, 10:32, Разное
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Наталья Круглова, диетолог, говорит, что йодная сетка – это бесполезный способ восполнить недостаток йода в организме.

Йодную сетку можно использовать для лечения многих проблем со здоровьем. Часто говорят, что она может применяться при проблемах с кожей, где есть дефицит йода. Ее также можно использовать для диагностики дефицита йода в организме. Доктор Круглова прокомментировала метод выявления дефицита йода и подчеркнула, что этому не следует верить.

Они используют йодную сетку, чтобы иногда определить, есть ли проблема. Сетка должна быстро впитаться в кожу, чтобы определить, есть ли дефицит. “Это миф”, – сказал он в интервью NEWS.ru.Наталья Круглова также заявила, что препараты йода для медицинского применения нельзя использовать наружно для восполнения недостатка йода. Они не лечат. Йодная сетка не даст желаемых результатов в данном случае.

Соединения йода, содержащиеся в фармацевтических и пищевых продуктах, отличаются. Для борьбы с дефицитом йода врач рекомендовал включить в рацион йодированную соль.MedikForum.ru ранее писал о головных болях и о том, почему их нельзя лечить нурофеном или анальгином.


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