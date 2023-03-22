 

Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

22.03.2023, 10:23, Новости дня
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Марьинские пруды-регуляторы на сегодняшний день выпали из повседневной жизни района, отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, вдоль прудов некомфортно гулять с коляской и негде отдохнуть.

В основе проекта благоустройства лежит идея создать качественное досуговое пространство с различными функциональными зонами, рассказал градоначальник.

Планируется организовать зоны тихого отдыха, где можно подышать свежим воздухом, полюбоваться пейзажами и пообщаться с друзьями. Вдоль воды обустроят маршруты.

На детских площадках установят специальное оборудование для ребят разных возрастов. Также планируется организовать спортплощадки и пространство для занятий йогой и оздоровительной гимнастикой.

Собянин уточнил, что пруды-регуляторы благоустроят уже в 2023 году.

“Жители района получат новую точку притяжения – место для повседневного отдыха, прогулок, общения и занятия спортом”, – заключил Собянин.

Накануне мэр рассказал о строительстве нового пешеходного моста через Яузу. Он свяжет районы Басманный и Лефортово. Объект будет готов в 2025 году.


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