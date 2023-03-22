Просыпаетесь с болью и ломотой? Признаки, что вам пора сменить старый матрас

Здоровый сон – это залог хорошего самочувствия и высокой продуктивности на предстоящий день. В немалой степени ночной отдых зависит от качества матраса и его соответствия индивидуальным анатомическим требованиям. Но даже оптимально подходящая модель со временем теряет свои изначальные свойства, что сказывается и на качестве сна. Не стоит ждать, когда кровать с матрасом станет причиной хронической бессонницы. Следующие признаки укажут на важность обновления.

Пробуждение с болью и ломотой

Если раньше таких проблем не возникало, то не исключена потеря комфортности по причине внутреннего износа матраса. Боль и ломота вполне могут возникать из-за плохого сна. Если дискомфорт ощущается и во время бодрствования, когда используется матрас, то однозначно нужна будет его замена.

Долгие попытки заснуть

Согласно исследованиям, в нормальных условиях человеку для засыпания требуется 15 минут. Если это время затягивается, значит, есть те же причины нарушения комфорта. Помехой для естественного расслабления перед сном вновь может быть матрас.

Физические раздражители

В процессе сна можно не замечать и не осознавать, как в бока буквально впиваются острые концы пружин. Мы лишь периодически ощущаем покалывания и оттого поворачиваемся в разные стороны, интуитивно стараясь занять наилучшее положение. Но при первых признаках такого неудобства важно будет провести полную ревизию матраса. Если действительно проблема в пружинах, матрас придется менять.

Провисание конструкции

Со временем деформация происходит с каждым матрасом. Провисание наступает постепенно, но неизбежно. Не стоит ждать, когда неравномерность поддержки позвоночника станет причиной сильных болей в спине.

Появление тревожности и беспокойства

Старый матрас может повлиять и на психологическое состояние. Беспричинная тревожность наутро в этом случае будет следствием плохого сна. Многие эксперименты показывали, что правильный подбор нового матраса становился фактором повышения спокойствия у людей, которые до этого испытывали тревожные состояния без видимых причин.

Аллергические реакции

Длительная эксплуатация матраса естественно сопровождается сбором бытовой пыли, перхоти питомцев, плесени и прочих аллергенов. Часть из них регулярно устраняется в процессе чистки, но какая-то доля все равно будет оставаться и накапливаться.

В итоге и аллергические реакции не заставят себя ждать. Особого внимания заслуживают следующие симптомы:

Зуд, слезотечение, покраснение. Красная сыпь. Боли в животе, рвота или диарея. Чихание, насморк, заложенность носа Стеснение в груди, свистящее дыхание, кашель и одышка. Опухание языка, губ, глаз. Сухость кожи.

Не в каждом случае, но это вполне могут быть признаки аллергии, вызванной матрасом.

Нарушение когнитивных функций

Регулярное недополучение сна может привести к более глубоким проблемам с деятельностью мозга. Могут нарушаться когнитивные функции, что проявится в плохой концентрации внимания, нарушениях работы памяти, снижении умственных способностей и т.д. И все это будет происходить на фоне ухудшения общего иммунитета.