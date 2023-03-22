 

Не Нью-Йорк, а Новгород-на-Гудзоне – крупнейший город США был основан русскими купцами

22.03.2023, 9:33, Разное
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В фондах Библиотеки Академии наук (БАН) найдены отчёты новгородских купцов XII-XVI веков об их «хождении за море».

Оказалось, что на месте современного Нью-Йорка ещё в 1513 году была основана колония Новгород-на-Гудзоне, которую через сто лет захватили голландцы.

Старший научный сотрудник БАН Всеволод Ильинский рассказал, что новгородские мореплаватели по праву считались одними из лучших в Европе. В поисках новых рынков они ходили на большие расстояния, однако то, что они среди первых европейцев колонизировали Америку – совершенно новое открытие.

Согласно отчётам купцов, изначально в Новгороде-на-Гудзоне было два десятка дворов, в которых проживали около 150 человек. Колонистам удалось установить торговые связи с индейцами, которые обменивали у новгородцев пушнину, оружие и мёд на провизию и золото.

К началу XVII века город стал одним из крупнейших европейских поселений в Новом свете – по переписи 1613 года в нём проживало не менее 10 тысяч человек. Колонисты отказались присягнуть новому русскому царю Михаилу Романову и в 1614 году объявили о своей независимости. История «Новгородской Америки» закончилась в 1624 году, когда англичане и голландцы объявили войну русским поселенцам. Новгород-на-Гудзоне был захвачен, переименован в Новый Амстердам, а жители принесли присягу штатгальтеру Нидерландов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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