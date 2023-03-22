 

Кейт Миддлтон поделилась редким фото с тремя детьми по случаю Дня матери

22.03.2023, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне, 19 марта, британцы отметили День матери. Этот праздник не обошел стороной и 41-летнюю принцессу Уэльскую, которая воспитывает троих: 9-летнего претендента на трон принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего очаровашку принца Луи. Кейт опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой вместе со всеми наследниками позирует сидя на дереве.

С Днем матери от нашей семьи вашей, – написала принцесса в посте.

Для фотосессии Кейт и дети выбрали расслабленные повседневные образы. Принцесса Уэльская примерила белую рубашку с перфорацией в кантри-стиле, классические синие джинсы и кроссовки в тон верху. Джордж и Луи для семейного фото нарядились в футболки-поло, шорты и кроссовки, а Шарлотта — в очаровательное джинсовое платье с розовой бахромой на рукавах. Помимо общего фото Миддлтон также опубликовала трогательный снимок, на котором катает младшего Луи на руках.

В минувшую пятницу в Великобритании отмечался День святого Патрика. По этому случаю Кейт и Уильям приняли участие в торжественном параде ирландской гвардии, полковником которой с недавних пор является Миддлтон. Но примечательным выход монаршей четы стал не столько благодаря новым титулам, сколько благодаря неожиданному наряду Кейт.

Также на днях, наконец, стало известно, какие роли будут у принцессы Шарлотты и принца Луи на грядущей коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон и принц Луи


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / Близнецы до роли отца никогда не дорастают, но становятся прекрасными дедушками

14.07.21 / КПРФ выдвинула Владимира Путина на Ленинскую премию по литературе

03.02.23 / Скандалы: Рука у горла

28.01.22 / Настасья Самбурская обиделась на плохой прием в Доминикане: “Разочарование века”

23.05.22 / Кошачий глаз и зеленые тени. Какие варианты летнего макияжа будут актуальны как никогда

06.02.23 / “Совсем сдал”: старик Ширвиндт с клюкой еле волочит ноги

25.01.23 / Татьянин день или День студента: двойной праздник 25 января

15.02.23 / Лившаяся недвижимости Довлатова избавилась от дочери: Это целая эпопея

23.09.21 / Уютно, тепло, стильно: 10 способов носить свитеры с высоким воротом осенью и не выглядеть скучно

06.05.22 / Столтенберг – НАТО защитит Швецию, пока будет рассматривать её заявку на членство — если та её подаст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика