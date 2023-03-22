Кейт Миддлтон поделилась редким фото с тремя детьми по случаю Дня матери

Накануне, 19 марта, британцы отметили День матери. Этот праздник не обошел стороной и 41-летнюю принцессу Уэльскую, которая воспитывает троих: 9-летнего претендента на трон принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего очаровашку принца Луи. Кейт опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой вместе со всеми наследниками позирует сидя на дереве.

С Днем матери от нашей семьи вашей, – написала принцесса в посте.

Для фотосессии Кейт и дети выбрали расслабленные повседневные образы. Принцесса Уэльская примерила белую рубашку с перфорацией в кантри-стиле, классические синие джинсы и кроссовки в тон верху. Джордж и Луи для семейного фото нарядились в футболки-поло, шорты и кроссовки, а Шарлотта — в очаровательное джинсовое платье с розовой бахромой на рукавах. Помимо общего фото Миддлтон также опубликовала трогательный снимок, на котором катает младшего Луи на руках.

В минувшую пятницу в Великобритании отмечался День святого Патрика. По этому случаю Кейт и Уильям приняли участие в торжественном параде ирландской гвардии, полковником которой с недавних пор является Миддлтон. Но примечательным выход монаршей четы стал не столько благодаря новым титулам, сколько благодаря неожиданному наряду Кейт.

Также на днях, наконец, стало известно, какие роли будут у принцессы Шарлотты и принца Луи на грядущей коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон и принц Луи