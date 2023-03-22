Джорджина Родригес открыто рассказала о трех выкидышах в отношениях с Криштиану Роналду

Стриминговый сервис Netflix выпустил реалити-шоу “Я — Джорджина”, которое рассказывает о жизни возлюбленной Криштиану Роналду, Джорджины Родригес. Шесть эпизодов по 40 минут показывают жизнь модели, матери и трендсеттера. В кадре — повседневная жизнь девушки: встречи с друзьями, путешествия, светские мероприятия и домашний быт. В одной из серий Джорджина откровенно рассказала о нескольких выкидышах, которые она пережила будучи в отношениях с португальским футболистом.

По словам Родригес, они с Роналду всегда мечтали о нескольких общих детях, однако путь пары к родительству не был простым. После рождения их дочери Аланы Джорджина трижды беременела и теряла ребенка. Из-за травмирующего опыта модель даже начала бояться делать УЗИ:

Я была так напугана перед каждым обследованием, ведь у меня было уже три выкидыша, и я была разбита.

Несмотря на трагические обстоятельства Джорджина не отчаивалась и продолжала попытки. В итоге она забеременела близнецами и выносила их, но произошла новая трагедия. Во время родов один из близнецов скончался. Мальчика пара назвала Энджелом. Родригес тяжело переживала утрату, в чем неоднократно признавалась в интервью. Девушка не сразу рассказала остальным чадам о трагедии.

У меня все еще был большой живот, и я сказала им, что Энджел родится позже, — поделилась Джорджина.

Отметим, что в начале ноября прошлого года Криштиану впервые рассказал журналистам о том, как сообщил детям о смерти новорожденного брата. В этом же интервью футболист обвинил руководство “Манчестер Юнайтед” в отсутствии сочувствия на фоне трагедии, после чего клуб расторг с ним многомиллионный контракт. Напомним, что модель вместе с Криштиану воспитывает его троих старших детей — двойняшек Еву и Матео и сына Криштиану-младшего.