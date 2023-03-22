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22.03.2023, 8:08, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Ростовской области прошла акция ненависти к дождю, на которой участники выступили с самыми необычными и абсурдными требованиями. Они требовали от местных властей провести специальную операцию по запрещению дождя на территории области, так как этот феномен портит настроение и делает прогулки в парке невозможными.

Один из участников акции предложил ввести специальный налог на дождь, чтобы люди могли компенсировать убытки, которые они понесли в результате непогоды. Другой предложил провести массовую танцевальную акцию на улицах, чтобы «разогнать» облака и остановить дождь.

Также на акции были представители экстремистских организаций, которые предлагали уничтожать облака с помощью реактивных двигателей и лазеров. Но большинство участников отвергли эту идею как слишком экстремальную и опасную.

В итоге, акция ненависти к дождю закончилась неудачей, но оставила после себя много необычных идей и забавных фотографий участников, которые старательно пытались избежать капель дождя, используя зонты, плащи и даже скейтборды.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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