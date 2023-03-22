Появились первые кадры с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон со съемок “Короны”

Издание Deadline показало кадры со съемок шестого сезона сериала Netflix “Корона”. Сюжет шоу рассказывает о жизни британских монархов. В новом сезоне, который станет последним, шоураннеры покажут события после трагической смерти принцессы Дианы в августе 1997 года. Посмотреть фото можно здесь.

Одной из важных сюжетных линий продолжения станут студенческие годы принца Уильяма в университете Сент-Эндрюс. Именно там он познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон. Повзрослевшего Уильяма сыграет Эд Маквей, а Кейт — Мэг Беллами. Съемки проходят в шотландском Сент-Эндрюсе.

После судьбоносной встречи отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон быстро стали объектом бурных обсуждений в прессе. Они обручились в ноябре 2010 года и поженились 29 апреля 2011-го в Вестминстерском аббатстве. Позже у пары родились трое детей: принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Премьера пятого сезона “Короны” состоялась в ноябре прошлого года. Он рассказал о пожаре в Виндзорском замке, визите королевы в Москву, попытке переворота принца Чарльза и его громком разводе с Дианой, которую сыграла Элизабет Дебики.

В минувшую пятницу в Великобритании отмечался День святого Патрика. По этому случаю Кейт и Уильям приняли участие в торжественном параде ирландской гвардии, полковником которой с недавних пор является Миддлтон. Но примечательным выход монаршей четы стал не столько благодаря новым титулам, сколько благодаря неожиданному наряду Кейт. Также на днях, наконец, стало известно, какие роли будут у принцессы Шарлотты и принца Луи на грядущей коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.