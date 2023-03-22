 

Пентхаусы различаются в цене в 104 раза

22.03.2023, 7:37, Новости дня
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Предложение пентхаусов на столичном рынке новостроек весьма ограничено – менее ста лотов в 11 проектах класса “бизнес” и 110 лотов в 33 проектах класса “премиум” и “элит”. При этом стоимость самого дорого и самого дешевого лота различается в 104 раза.

Минимальная цена на пентхаусы в столице составляет 30,9 млн рублей. За такую цену можно приобрести квартиру площадью 63 кв. м в комплексе WOW от компании “Страна Девелопмент” в Даниловском районе.

Самый дорогой пентхаус в столице обойдется в 3,2 млрд рублей. В эту сумму обойдутся апартаменты площадью 1067 кв. м в элитном комплексе Vesper Tverskaya от застройщика Vesper в Тверском районе.

Пентхаус в проекте класса “бизнес” обойдется в среднем в 628 тыс. рублей за кв. м. За право жить в квартире с высокими потолками и красивыми видами на верхних этажах придется заплатить на 49% больше, чем за стандартный лот. Также дополнительно придется вложиться в ремонт, так как большинство пентхаусов – 85% – реализуются без отделки.


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