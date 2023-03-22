Редкий выход: Холли Берри с мужем на мероприятии в Лос-Анджелесе

В минувшие выходные в историческом ночном клубе Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе состоялся гала-концерт Future Artists 2023. Событие было посвящено сбору средств на развитие Средней школы искусств округа Лос-Анджелес, одного из самых престижных творческих учебных заведений США. Мероприятие не обошлось без звездных гостей, в числе которых присутствовали обладательница “Оскара” и “Золотого глобуса” Холли Берри и ее супруг-музыкант Ван Хант. К слову, 8 марта мужу актрисы исполнилось 53 года — по этому случаю Холли делилась новыми романтическими снимками в социальных сетях.

Для редкого совместного выхода в свет Холли и Ван выбрали идеально сочетающиеся стильные образы. Актриса появилась на ковровой дорожке в минималистичном темно-сером платье с необработанным краем, а дополнила наряд черными кожаными босоножками и клатчем, а также контрастными розовыми серьгами и нюдовым макияжем. Ее муж оделся в черное: пиджак нестандартного кроя, брюки-кюлоты и высокие сапоги, которые сочетал с кожаной сумкой через плечо и шерстяным беретом цвета хаки.

Впервые о романе Холли Берри и композитора-мультиинструменталиста Вана Ханта заговорили в 2020 году. Тогда актриса сама подогрела слухи, опубликовав в своем блоге снимок двух пар ног — своих и таинственного незнакомца, предположительно, ее бойфренда. В августе на ее странице появилась аналогичная фотография, только теперь ноги были запечатлены на фоне окна, в котором виднелся рассвет. А спустя ровно год, летом 2021-го, Холли, наконец, раскрыла личность своего любимого.

Влюбленные узаконили свои отношения в начале 2022-го. Церемония прошла в тайне от прессы и поклонников кинозвезды. Позже она опубликовала в соцсетях снимок, который привел фанатов в замешательство. На фото актриса в длинном светлом платье и венком из цветов на голове, очень похожем на свадебное убранство, нежно целует возлюбленного. Действительно, Холли и Ван официально связали себя узами брака, о чем впоследствии кинодива рассказала со страниц журнала AARP.

Мой сын Масео по собственной воле провел для нас эту небольшую церемонию посвящения на заднем сиденье машины. Я думаю, что он наконец-то видит меня счастливой, и это заразительно. Это был его способ сказать: “Это хорошо”. Мне это нравится. Это делает меня счастливой, – поделилась она тогда.

До встречи с нынешним мужем Холли Берри крутила роман с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу (на прошлой неделе девочка отметила 15-летие). После расставания Берри познакомилась с французским актером Оливье Мартинесом. Пара поженилась в 2013 году — за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе Холли и Оливье заявили в конце октября 2015 года.