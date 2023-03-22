 

Семейство Кардашьян-Дженнер подарило Пэрис Хилтон гигантскую альпаку по случаю рождения сына

22.03.2023, 6:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом году у Пэрис Хилтон и ее супруга Картера Реума с помощью суррогатной матери родился сын. Возлюбленные некоторое время скрывали лицо ребенка. Затем они показали малыша в съемке для журнала Glamour. Фанаты осыпали поздравлениями пару. Мимо такого события не прошли и сестры Кардашьян-Дженнер. По такому случаю звездное семейство подготовило для Пэрис и малыша необычный подарок.

Ким, Кортни и Крис прислали мне гигантскую альпаку, игрушечную. Это так здорово. Она сейчас стоит перед нашим домом. Это самая милая вещь в мире. Я обнимаю ее каждый день, — рассказала Хилтон.

Пэрис также рассказала о том, что подарил ей Картер на знаковое событие.

Картер только что подарил мне коляску Dior. Ту же модель, что и у Карди Би, но мне она не понравилась, — отметила звезда.

Ранее в продажу поступили мемуары Пэрис Хилтон. Книга получила лаконичное название “Пэрис: мемуары”. В одном из фрагментов, опубликованном таблоидами, звезда рассказала о домогательствах учителя католической школы. На тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в классе были в него влюблены. Учитель заметил интерес Пэрис и ответил взаимностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.21 / ГИБДД определит перечень музыки, разрешённой к прослушиванию в автомобилях

10.02.23 / Собянин рассказал о росте самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

20.01.23 / Любовь осталась в прошлом: Бывшая Ефремова поставила на себе крест

11.10.22 / Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков

08.03.22 / Мнение: Запретная заповедь?

27.02.23 / Личное: “Стресс из-за советов свекрови”

07.05.22 / Россиянам напомнили о штрафе за жарку шашлыка на даче

28.12.22 / «Мы бы сразу же отправили войска в зону конфликта» — в Польше поддержали предложение Киева по исключению России из СБ ООН

23.08.22 / Мнение: Как крах СССР разрушил планы советских интеллигентов

20.12.22 / Секреты красоты Дарьи Екамасовой и других героинь фильма “Манифест новой женственности”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика