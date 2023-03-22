Семейство Кардашьян-Дженнер подарило Пэрис Хилтон гигантскую альпаку по случаю рождения сына

В этом году у Пэрис Хилтон и ее супруга Картера Реума с помощью суррогатной матери родился сын. Возлюбленные некоторое время скрывали лицо ребенка. Затем они показали малыша в съемке для журнала Glamour. Фанаты осыпали поздравлениями пару. Мимо такого события не прошли и сестры Кардашьян-Дженнер. По такому случаю звездное семейство подготовило для Пэрис и малыша необычный подарок.

Ким, Кортни и Крис прислали мне гигантскую альпаку, игрушечную. Это так здорово. Она сейчас стоит перед нашим домом. Это самая милая вещь в мире. Я обнимаю ее каждый день, — рассказала Хилтон.

Пэрис также рассказала о том, что подарил ей Картер на знаковое событие.

Картер только что подарил мне коляску Dior. Ту же модель, что и у Карди Би, но мне она не понравилась, — отметила звезда.

Ранее в продажу поступили мемуары Пэрис Хилтон. Книга получила лаконичное название “Пэрис: мемуары”. В одном из фрагментов, опубликованном таблоидами, звезда рассказала о домогательствах учителя католической школы. На тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в классе были в него влюблены. Учитель заметил интерес Пэрис и ответил взаимностью.