 

Случай: ВВС США расследовали дело «инопланетянина», который испек блины

22.03.2023, 6:38, Разное
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Один из самых странных случаев в уфологии связан с предполагаемой встречей с инопланетянами, о которой сообщил фермер Джо Саймонтон.

Этот инцидент произошел 18 апреля 1961 года, когда владелец птицефермы в Игл-Ривер Саймонтон (штат Висконсин, США) заявил, что видел, как блестящий металлический предмет приземлился возле его дома.

54-летний мужчина рассказал, как открылся корабль и оттуда вышло гуманоидное существо.

Сначала потусторонний посетитель просто показал ему, что хочет чего-нибудь выпить, поэтому Симонтон схватил чашку с кухни, наполнил ее водой и дал существу.

Однако ситуация быстро приняла абсурдный оборот. Один из инопланетян, по сообщениям, вошел в дом фермера, схватил сковороду и начал печь блины.

Затем сущности вернулись в свой корабль и улетели, сбив сосну во время подъема.

Рассказ Симонтона о том, что произошло, будет расследован профессором Дж. Алленом Хайнеком из проекта «Синяя книга», который пригласил его на ужин и расспросил о том, что произошло.

Образцы блинов, сделанных инопланетянами, были даже отправлены на анализ, но позже результаты показали, что в них не было ничего особенного – это были обычные блины.

В конце концов, был сделан вывод, что Симонтон, вероятно, пережил какой-то психотический эпизод и что он, по сути, галлюцинировал все это.

– Вывод из учетной карточки проекта «Синяя книга» для отчета заключается в том, что Симонтон страдал галлюцинацией, – написал автор Чарльз Лир. – Это редкий случай, когда психическое состояние свидетеля используется в качестве объяснения. Независимо от того, согласны ли с этим объяснением те, кто связан с летающими тарелками, или нет, ВВС нельзя обвинить в игнорировании этого дела.


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