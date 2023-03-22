Новый парень Кендалл Дженнер упомянул в своей песне ее бывшего

Популярный латиноамериканский рэпер Bad Bunny, которому приписывают роман с супермоделью Кендалл Дженнер, выпустил новый трек “Coco Chanel”. В нем музыкант недвусмысленно намекает на бывшего возлюбленного супермодели — баскетболиста Девина Букера.

Солнце в Пуэрто-Рико жарче, чем в Фениксе. Она это знает, — гласит одна из строчек сингла.

Феникс — это не только столица штата Аризона, но и команда, за которую играет Букер. Bad Bunny также включил в свой текст фразу, которая прямо указывает на присутствие Кендалл Дженнер во всей этой истории.

Женщины-Скорпионы опасны, — говорится в песне.

Упомянутый знак зодиака совпадет с астрологическими данными модели. К слову, Девин Букер уже успел ответить Bad Bunny, причем довольно резко.

Он опять беспокоится о другом человеке, — говорилось в удаленном комментарии.

Первые слухи о романе пары появились в середине февраля. Тогда влюбленные были замечены вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса. А через несколько дней Дженнер и Bad Bunny устроили двойное свидание с Хейли и Джастином Бибер.

Недавно Кендалл опубликовала серию коротких видеоклипов, снятых в собственной спальне, на которых она сначала предстала в черном базовом бельевом комплекте, а затем и полностью обнажилась, оставшись перед камерой топлес. Позже фанаты уличили звезду в использовании фотошопа.

Кендалл Дженнер и Девин Букер