Премьера сериала “Кумир” с The Weeknd и Лили-Роуз Депп состоится на Каннском кинофестивале

Премьера сериала “Кумир” (другое заглавие — “Идол”) с The Weeknd и Лили-Роуз Депп в главных ролях состоится вне конкурса на Каннском кинофестивале. Режиссером шоу стал автор “Эйфории” Сэм Левинсон. Об этом изданию IndieWire сообщили инсайдеры, посвященные в детали производства картины. Кинопоказ пройдет с 16 по 27 мая. При этом неизвестно, сколько эпизодов шестисерийного шоу будут показаны: первые два или три. Создатели спорят, стоит ли показывать третью серию, которая заканчивается важным сюжетным поворотом.

Представители HBO не подтвердили показ “Кумира” в Каннах. Несмотря на это IndieWire пишет, что The Weeknd давно намеревался привезти шоу на фестиваль. Издание добавляет, что на Каннском кинофестивале до этого уже показывали вне конкурса сериалы Джейн Кэмпион “Вершина озера” и Дэвида Линча “Твин Пикс: Возвращение”. Однако ни у The Weeknd, ни у Сэма Левинсона нет большого опыта в Каннах.

Сценарий к “Кумиру” написал The Weeknd в соавторстве с Левинсоном и Резой Фахимом. История расскажет о молодой поп-звезде, роль которой исполняет Лили-Роуз Депп. Она начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (The Weeknd).

Ранее сообщалось, что шоу выйдет в июне 2023 года. В апреле прошлого года стало известно, что сериал решили частично переснять и перемонтировать, убрав одного из женских персонажей, так как музыканту не понравилось, что сюжет “ушел в феминистическую повестку”. Инсайдеры связывают это с конфликтом Эйбела с режиссером-постановщиком Эми Сайметц, которая покинула проект из-за творческих разногласий с певцом.