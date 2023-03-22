NTD – Сидней превратился в музей под открытым небом

Центр австралийского Сиднея превратился в музей под открытым небом. Как передаёт NTD, общественные пространства украсили более 250 произведений искусства. Цель данного проекта — сделать искусство доступным, чтобы оно стало частью повседневной жизни.

Центр Сиднея превратился в музей под открытым небом. Более 250 произведений искусства украшают общественные пространства. Например, здесь в разных местах разбросаны крошечные бронзовые скульптуры птиц.

БАРБАРА ФЛИНН, эксперт по изобразительному искусству: Это каменный постамент с одной-единственной птицей на нём. Скульптор очень надеялась, что это станет своего рода фотозоной.

Цель проекта — сделать искусство доступным, чтобы оно стало частью повседневной жизни.

БРИДЖИТ СМИТ, менеджер по городскому дизайну: Искусство создаёт связь между вами и местным парком или местной улицей, местным районом. Вам не нужно платить, идти куда-то, искать его. В некотором смысле город — это бесплатный музей под открытым небом, которым может наслаждаться каждый.

В 2007 году город создал Консультативную группу по общественному искусству. Теперь для любой частной застройки стоимостью более 6,8 миллиона долларов город требует добавить в проект произведения искусства.

Но не от любого художника. Их выбирает специальная комиссия. Не менее половины из тех, кого уже выбрали, — из Австралии. Остальные — иностранные.

БРИДЖИТ СМИТ: Мы работаем с художниками, архитекторами, ландшафтными и городскими дизайнерами, чтобы действительно совместно, стратегически думать об общественном искусстве.

Одна из самых популярных работ — «Забытые песни». Это 186 подвешенных птичьих клеток. Они воспроизводят записи 50 птиц, которые раньше жили в этом районе города.

ЖИТЕЛЬНИЦА СИДНЕЯ: Думаю, это терапевтическое искусство. Оно помогает расслабиться. В Сиднее испытываешь стресс. А это помогает отдохнуть. Хорошо, что в городе такое есть.

Авторы говорят, что уличное искусство создавать непросто. Оно должно сочетаться со множеством элементов вокруг. Предметы искусства также должны быть более прочными и долговечными, ведь на них будут воздействовать не только погода, но иногда и прохожие.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.