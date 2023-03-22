 

“Я потеряла половину всех своих сбережений”: Шэрон Стоун о крахе Банка Кремниевой долины

22.03.2023, 3:50, Разное
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Финансовые потрясения на мировых рынках коснулись не только обычных граждан, но и звезд шоу-бизнеса. Так, похоже, звезда “Основного инстинкта” Шэрон Стоун потеряла до половины всех своих сбережений. Об этом она сообщила со сцены во время сбора средств для Фонда исследования женского рака (WCRF). И хотя актриса напрямую не стала связывать личные финансовые трудности с недавним крахом Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank), инсайдеры уверены, что деньги она хранила именно там. Также Стоун со слезами на глазах призналась, что в таком положении ей потребовалось “мужество”, чтобы сделать крупное пожертвование фонду.

Фото с мероприятия

Я знаю, вам нужно разобраться с тем, как отправить деньги по электронной почте, это сложно. Я тоже технический идиот, но я могу выписать чек прямо сейчас, – сказала она. – И это тоже мужество, потому что я знаю, что происходит. Я только что потеряла половину всех своих сбережений из-за этой банковской истории. Но это не значит, что меня здесь нет.

Также в своей речи актриса упомянула младшего брата, скончавшегося в возрасте 57-ми лет от сердечного приступа в середине февраля.

Мой брат только что умер, и это тоже не значит, что меня здесь нет. Это нелегкое время для любого из нас, – продолжила она.

Ранее 65-летняя Шэрон Стоун открыто призналась, что слава, пришедшая к ней после роли в культовом триллере “Основной инстинкт”, разрушила ее личную жизнь. Об этом актриса тоже рассказала публично — на открытии Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии.

Кадр из “Основного инстинкта”


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