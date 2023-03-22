“Чебурашка” набрал более миллиона просмотров в Okko за выходные

Фильм “Чебурашка” набрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре Okko за первый уикенд. Таким образом, он стал самой успешной премьерой в истории сервиса. Запуск картины состоялся на платформе 16 марта, фильм остается доступен всем подписчикам сервиса.

Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, а также киностудия “Союзмультфильм” при участии телеканалов “Россия-1” и СТС при поддержке Фонда кино. В ролях — Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Артем Быстров, Екатерина Чередник, Оливье Сиу и Марина Коняшкина.

Как часто и бывает, то, что кажется неожиданным успехом, — результат скрупулезной работы огромного количества людей! Над “Чебурашкой” с большой любовью работали профессионалы своего дела: создателям картины удалось сохранить и передать уникальность анимационного образа “безымянной игрушки”, который создавался полвека назад студией “Союзмультфильм“ и стал родным нескольким поколениям россиян. Яркая, динамичная, наполненная живыми эмоциями картина объединила зрителей всех поколений не только во время проката, но и во время онлайн-показа, о чем свидетельствует статистика просмотров первого уикенда, — говорит директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.