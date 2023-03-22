Лиза Моряк: 10 коротких вопросов

Как ваша жизнь изменилась после того, как вы стали мамой?

На 180 градусов! И я еще до конца не осознаю, как круто она изменилась. Мне кажется, осознание придет чуть позже. Потому что прошло всего ничего, через пару дней нам только месяц. И сильный стресс — это сами роды. Я на них так сильно устала, что когда родилась дочь, и мне положили ее на живот, у меня даже не было сил плакать. Затем я находилась три дня в родовом отделении, что тоже вызвало у меня стресс. Стены не родные, молоко не приходит, сна нет. Потом выписка и смена локации, но уже в домашнюю обстановку — тоже стресс. Ведь если в родовом отделении тебе подсказывали в уходе медсестры, то дома ты остаешься наедине с ней и даже не понимаешь, с чего начать.

Новый статус — это новый стресс. Как с ним справляетесь?

Мне кажется, я с ним не справляюсь. (Смеется) Вот мой муж Сарик увидел мои страдания и мешки под глазами от бессонных ночей и на 8 марта подарил вместо тюльпанов — няню! И знаете: и стресс ушел, и солнце стало радовать, и я даже немного выспалась. Она меня многому учит! Ведь первый ребенок у современной девушки — это ее собственный, поэтому мне нужны знания. И сейчас, спустя месяц, могу сказать, что оставаться с дочерью наедине мне уже не страшно, и я ловко с ней управляюсь. А к прерывистому сну привыкаешь.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Почему нужно посмотреть “На солнце, вдоль рядов кукурузы”?

Ой, вы знаете, я посмотрела это кино уже только на премьере, и оно меня так тронуло и запало в душу. И не потому что это продукт нашей “семьи”, а потому что кино действительно состоялось. Это кино о мечте и о том, что у мечт есть свойство исполняться. О том, что если верить в чудо — чудо действительно может произойти. И, конечно, самое важное, что герои среди нас, и это обычные люди: врачи, учителя, летчики…

Опишите Сарика Андреасяна тремя словами.

Умный, харизматичный, талантливый.

Лиза с коллегами Павлом Прилучным и Ириной Розановой

Часто ли вам снятся сны? Какой из последних запомнился?

За те несколько часов, пока я сплю, я умудряюсь увидеть сны, но я их так быстро забываю, потому что думаю о дочери в этот момент, что даже не могу ничем поделиться! Аааа! Помню только часть сна: там я кормила грудным молоком… Дмитрия Нагиева! Вот чего-чего, такого во сне я не ожидала увидеть! Чем закончилось — не помню. (Улыбается)

Вы играете и в комедиях, и в драмах. Что нравится больше?

Мне нравится ощущение, что у меня есть работа. А жанр уже не так важен. Если честно, я универсальная актриса, могу “по-разному и при этом талантливо”. Такой высокой самооценке меня научил мой муж.

Что вам нравится в Москве? Назовите три любимых места в столице.

Я обожаю центр Москвы, я обитатель Садового кольца, а если быть точнее — Бульварного. Я очень люблю этот город, и, даже отправляясь в отпуск, всегда говорю “Москва — лучший город на земле”.

Если бы до конца жизни вам можно было читать только одну книгу и смотреть только один фильм, какие вы бы выбрали?

Если что-то и смотреть, то в моем случае что-то о любви к жизни, например, “Достучаться до небес”, а из книг…Ох, сложный вопрос. Я еще не нашла ту книгу, которую я бы хотела читать каждый день! Я вообще не люблю читать, в детстве меня закрывали на чердаке и заставляли читать и пересказывать, но отец невнимательно меня слушал, поэтому я фантазировала и рассказывала свою интерпретацию!

Когда в последний раз вам было адски стыдно?

(Смеется) Ночью я залипла в телефон, пока кормила грудью, и телефон упал на ребенка. С ним все в порядке, слава богу, но было, конечно, стыдно.

О чем вы мечтаете?

О том, чтобы такое понятие, как счастье, чаще меня посещало.