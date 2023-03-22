 

Мнение: Бизнес

22.03.2023, 2:17, Разное
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Путин сообщил, что РФ к 2030 году поставит в КНР не менее 98 млрд куб м газа и 100 млн тонн СПГ. Отложим в сторону вопрос, что зависимость от нефти и газа для России остается ключевой проблемой. Тут уже ничего не изменишь – эта публика ничего другого всё равно не умеет. Вопрос в другом. Заявленные объемы – это 236 млрд кубометров газа в пересчете на единый объем. За 9 лет. То есть, средний объем поставок будет составлять 26 млрд кубометров в год. Солидно.

Правда, нужно понимать, что утраченный рынок Европы давал объемы продаж порядка 150 млрд кубометров в год, от которых осталось примерно 30 с перспективой потерять еще около 20 млрд в ближайшие пару лет. Потеря – 120 млрд в год с перспективой в 140 млрд. Китайские 26 млрд в этой ситуации напоминают анекдот: «Маня, я похудела на 5 килограмм! – И сколько весишь теперь – 150 килограмм. – Ну, это как гайка с танка упала…»

Вот «поворот на Восток» – это и есть та самая гайка. Потерять 120 миллиардов кубометров по рыночной цене и приобрести 20 миллиардов кубометров с дисконтом в 70 процентов – офигенный бизнес. Тут даже про кривые руки шутить не хочется. Какие руки, если в голове навоз.

Источник: Эль Мюрид


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