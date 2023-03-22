 

Покупатели квартир ждут падения цен

22.03.2023, 2:00, Новости дня
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Большинство потенциальных покупателей квартир в Московском регионе – 65% – верят, что цены снизятся в течение следующих трех месяцев. При этом 30% респондентов ожидают, что падение будет довольно существенным, более чем на 5%.

В рост цен верят около 15% опрошенных, из них 4% полагают, что рост цен превысит 5%.

Остальные респонденты полагают, что ситуация на жилищном рынке стабилизировалась и цены останутся на текущем уровне.

Для сравнения, зимой прошлого года в удешевление столичного жилья верили 45% опрошенных. Уже весной доля таких респондентов выросла почти до 58%, а осенью – до 73%. Тогда был зафиксирован максимальный показатель за всю историю исследования рынка.

В последние месяцы цены на жилье действительно снижаются. На вторичном рынке жилье подешевело на 7-8%, а средний размер дисконта составил 10-15%. Большие объемы предложения и невысокая активность покупателей сохраняют предпосылки для дальнейшей отрицательной динамики. Однако на резкое падение цен, по мнению аналитиков рынка, рассчитывать не стоит.


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