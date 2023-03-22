 

“Игру на поражение” с Софи Марсо в главной роли впервые показали в KION

22.03.2023, 1:05, Разное
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В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера детективной мелодрамы Жана-Поля Сивейрака “Игра на поражение”, вошедшей в программу “Piazza Grande” 75-го кинофестиваля в Локарно. Главные роли в ленте исполнили Софи Марсо, Йохан Хелденберг и обладательница награды за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Кристина Флютур. “Игра на поражение” снята в традициях детективов Альфреда Хичкока и драм Микеланджело Антониони. От американского мастера режиссер взял эффект саспенса, а от итальянского классика — медленный темп повествования.

Это захватывающее остросюжетное кино о мести женщин всем мужчинам, вытирающим ноги об их чувства. Главная героиня ленты, комиссар полиции Жулиана Вербек, счастливо живет в шикарном парижском поместье со своим мужем Хюго, у них есть взрослая дочь и красивый сад. Кажется, что все прекрасно, но Жулиана скучает по своей сестре, недавно загадочно погибшей, и отвлекаться ей помогает хобби — стрельба из лука. Случайная цепь совпадений заставляет Жулиану проследить за мужем, так вскрывается его неверность. Не выдавая себя, Жулиана начинает готовить план мести, не подозревая, что так раскроется не только тайна смерти сестры, но и ее карьера окажется под угрозой…

Французский детектив “Игра на поражение” уже доступен эксклюзивно подпиcчикам онлайн-кинотеатра KION.


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