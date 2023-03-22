 

Джереми Скотт покидает пост креативного директора Moschino после 10 лет работы

22.03.2023, 1:05, Разное
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Американский дизайнер Джереми Скотт покидает должность креативного директора модного дома Moschino. Пост он занимал на протяжении 10 лет, с 2013 года. Об этом сообщает WWD.

Последние 10 лет в Moschino были прекрасным праздником творчества и воображения. Я так горжусь тем наследием, которое оставляю после себя. Я также хотел бы поблагодарить всех своих поклонников по всему миру, которые восхищались мной, моими коллекциями и моим видением, потому что без вас все это было бы невозможно.

Скотт поблагодарил исполнительного представителя материнской компании Moschino Aeffe, которой принадлежит бренд, Массимо Ферретти за “честь возглавить этот культовый дом”. Последняя коллекция Джереми была представлена в прошлом месяце в Милане. В свою очередь, Ферретти ответил Скотту взаимностью.

Мне повезло, что у меня была возможность работать с творческой силой, которой является Джереми Скотт. Я хотел бы поблагодарить его за его десятилетнюю приверженность наследию Дома Франко Москино и за создание яркого и радостного видения, которое навсегда останется частью истории Moschino, — заявил он.

Дизайнер в 2013 году сменил на посту креативного директора Росселлу Джардини. На протяжении десятилетия он успешно продолжал дело основателя итальянского модного дома Франко Москино. Кто займет место Джереми Скотта, пока не сообщается.


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