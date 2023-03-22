С белой футболкой и кожаной курткой: как стилизовать модную джинсовую макси-юбку в 2023 году

Трендом 2023 года является возвращение юбок макси из денима. Эта вещь в гардеробе является весьма практичной и при этом повседневной. Однако сочетания, предлагаемые стилистами, способны сделать ваш образ нарядным и необычным. Вот некоторые из них.

С белой футболкой

Сочетание джинсовой ткани с вещами белого цвета, в том числе и с белой футболкой, это классика. Такой образ отличается особой свежестью и непринужденностью. Но если вы хотите придать более модный оттенок своему наряду, в который входит длинная джинсовая юбка, то добавьте к нему ремешок и сапоги гармошкой контрастного цвета.

С кожаной курткой

Юбка из денима и сама по себе является вещью привлекательной, но если вы наденете ее вместе с кожаной курткой, то это добавит вашему образу остроты и выразительности. Под куртку можно надеть футболку или водолазку.

С курткой-бомбером

В случае если вы предпочитаете повседневный стиль в одежде, можете надеть джинсовую юбку с курткой-бомбером. А дополнив наряд грубыми ботинками на толстой подошве, вы будете выглядеть непринужденно, в соответствии с атмосферой девяностых.

С блейзером

В некоторых офисах разрешается носить джинсовую одежду, и если вы работаете именно в таком, то можете соединить длинную юбку с блейзером. Он, в отличие от низа, должен быть более строгим, что придаст вам деловой вид.

С кроссовками

Некоторые модницы испытывают затруднения с тем, какую именно обувь подобрать под джинсовую макси-юбку. Как сообщают стилисты, в 2023 году предлагаются самые различные варианты. И один из них – это кроссовки, которые придадут вашему луку спортивный вид.

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С другими вещами из денима

Если вы долго не можете выбрать, что вам надеть с длинной джинсовой юбкой, остановитесь на классическом варианте – сочетании ее с другой вещью из денима. Это простая, но весьма удачная комбинация. К этой основе можно добавить яркий свитер и какую-нибудь забавную пару туфель, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

С укороченным топом

Если вы хотите выглядеть оригинально, то стилисты рекомендуют поиграть с пропорциями, совместив макси-юбку с коротким топом. Можно также надеть укороченную футболку или свитер, открыв живот. Это привлечет к вам внимание, так как ваш образ из повседневного превратится в экстравагантный.

С многослойным верхом

Джинсовая юбка-макси – это хороший вариант для прохладной погоды. В такой ситуации ваш верх может быть многослойным. Ансамбль может быть дополнен длинной рубашкой на пуговицах, коротким жилетом на молнии и укороченной курткой оверсайз. Такой аутфит вряд ли можно назвать скучным.