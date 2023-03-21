Идеально – Личное мнение

Исполнительница хитов про — вот не помню, про что, но это и неважно в контексте! — Жасмин рассказала о своих отношениях с сыном.

Парню 25 лет, он живёт отдельно, но раз в неделю приезжает к родителям, чтобы поиграть в настольные игры.

«Мы с Мишей часто созваниваемся. Как минимум раз в неделю у нас семейный ужин: любим собираться с нашими родственниками и играть в мафию, нарды или другие игры, у нас дома целый шкаф самых разных игр. Мы очень близки, несмотря на то, что живем не вместе».

Вот это — идеальный формат отношений. Семейный ужин, домашние развлечения.

Совместное проживание со взрослыми детьми не даёт им жить своей жизнью. Совсем не общаться — что же это за семья тогда?

А вот когда созвонились, встретились раз в неделю, весело провели время — это сближает. Ровно настолько, чтобы не вызвать у детей желание вырваться. И когда у родителей хорошо, детей туда тянет.

Какой у вас формат отношений между старшим поколением и младшим? Как часто встречаетесь, что делаете?

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