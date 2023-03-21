 

В сети появилось видео о создании фильма “Тетрис” с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях

21.03.2023, 23:40, Разное
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Стриминговый сервис Apple TV+ представил видео о создании фильма “Тетрис”, рассказывающего историю одноименной культовой игры. Премьера ленты с российским актером Никитой Ефремовым и звездой франшизы “Kingsman” Тэроном Эджертоном состоится на кинофестивале SXSW в США. На платформе картина появится 31 марта.

Фильм рассказывает о главе компании Blue Planet Software Хэнке Роджерсе. Он отправляется в СССР в середине 80-х, чтобы получить права на распространения игры, придуманной программистом Алексеем Пажитновым. Пажитнова в шоу сыграл Ефремов, а Роджерса — Эджертон. Оба актера в ролике делятся своими впечатлениями от истории своих героев и сценария фильма, который написал Ноа Пинком.

Не так часто я могу представить фильм, когда я читаю сценарий, но этот был блестящим, — рассказывает на видео Ефремов, подчеркивая, что в центре ленты, как и в центре игры “Тетрис”, — любовь.

В ролике можно увидеть новые кадры из будущей ленты. Среди них — фрагмент беседы Роджерса с руководителем Nintendo Хироси Ямаути, а также встреча Роджерса с Пажитновым, в ходе которой последний объясняет коллеге идеи коммунизма. Режиссером фильма выступил Джон С. Бэрд, снявший культовую ленту “Грязь”. Продюсерами проекта стали Иэн МакКензи, Мэттью Вон, Джиллиан Берри, Клаудия Вон, Лен Блаватник и Грэгор Кэмерон.

Ранее началась работа над вторым сезоном сериала “Оффлайн” с Ефремовым-младшим в главной роли. Продолжение детективного триллера Кирилла Плетнева о гениальном хакере Расте выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в этом году.


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