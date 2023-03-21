Дима Билан: “Мне пришлось разобраться с собой”

Дима, вы уже не первый год даете сольные концерты в Москве 14–15 февраля, это стало традицией. Но в этом году уже не просто концерты — а юбилейные шоу. Что интересного готовите?

Да, эти даты уже, можно сказать, зарезервированы за мной. (Смеется) Ежегодные, своего рода отчетные, концерты. Срез того, что было сделано за двенадцать месяцев. Сейчас чувствую необходимость достать какие-то определенные произведения, треки, которые не звучали лет 10–15, в этом есть потребность у аудитории. Какие-то «поколенческие» вещи, которые ассоциируются с юностью и радостью встреч. Музыка — это энергия, вибрации, импульсы, которые могут как машина времени погрузить нас в воспоминания. Будут звездные гости-участники, будет высокотехнологичное — как всегда — шоу.

Какие из старых песен мы услышим?

Например, «Тоску», «Как хотел я», «Часы», «Я тебя помню», «Поздравляю», также прозвучит «Обними меня» — мой дуэт с Никки Джамал, азербайджанской певицей, победительницей «Евровидения». Это будут современные интерпретации с сохранением знакомых интонаций.

Свитер, Dior; брюки, Gant; носки, Arket; ботинки, Principe di Bologna

Когда вы начинали карьеру, выпустили первый трек, о чем вы на тот момент мечтали, какой порог для себя ставили? Получить какую-то премию, выступить в Кремле, собрать зал на какое-то количество зрителей?

Конечно, я мечтал о стадионах. И они были в моей жизни. Но теперь это уже не стоит во главе угла, сейчас какое-то качественное проникновение в души для меня важнее. Хочется быть другом слушателю, хочется видеть смыслы. Это не общие слова. Смысл любить, быть любимым — это топливо артиста. Вертикальный взлет, движение — это важно, но горизонтальное, когда происходит проникновение в ДНК, важнее. И очень хочется через времена, через десятилетия быть таким социообразующим звеном.

У вас сейчас интересный возраст: еще молодость, но в то же время уже огромный опыт за плечами, серьезные достижения. А смелость мечтать осталась? Или притупляется с возрастом, переходит в другое качество?

Мечтать — равно жить. Потому что если нет мечты — все, до свидания, это конец. Но и на перепутье я стоял, было и такое, и достаточно жестко. Приземление, потеря ориентиров — все через это проходят, и было бы достаточно странно, если бы человек не сломался ни разу. Со мной это происходило недавно, и люди, которые за мной наблюдают, видели это. Но я считаю, что гораздо правильнее, когда происходит такой слом, рост, перевоплощение из мальчика в мужчину, распознать его и принять.

Пиджак, Louis Vuitton; рубашка, Dior; брюки, Boss

Вы выпускаете дуэты с молодыми артистами, в прошлом году были релизы с Люсей Чеботиной, Мари Краймбрери. Как вам работается с ними?

Вижу в этом некую преемственность поколений, и, на мой взгляд, это нормально. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что музыка понтов не любит. И если ты закрываешься перед чем-то новым, перестаешь рисковать, то ты перестаешь мечтать, становишься одномерным. А нужно стремиться к многомерности, я думаю. Это всегда очень заряжает.

А вы ощущаете разницу поколений?

Ну… если только речь заходит о каких-то технологических вещах. Но что касается энергии — она у меня достаточно молодая. А остальное я стараюсь поддерживать и развивать.

У меня много было взаимодействий с блогерами, совсем молодыми артистами. Так нужно, чтобы в какой-то момент не показалось, что бронза поблескивает на твоей коже. В этом потоке общения я встречаю много крутых профессиональных людей, которые следят за трендами в музыке, монтаже и так далее. Примеряю их знания на себя, но делаю так, чтобы это резонировало с моей сутью.

Костюм, джемпер — все Dior

Когда вы начинали свою карьеру, вам понадобилось получить серьезное музыкальное образование, а после — много трудиться для того, чтобы прийти к успеху. А сейчас любой знаменитым может стать за час, просто выложив видео в интернет. Вам не кажется, что здесь есть несправедливость, и человек, к которому успех приходит так легко, этого недостоин?

У каждого поколения есть свои преимущества, но при этом что-то отнято. У артистов, которые приходят к успеху сейчас, свои испытания, и я им, если честно, не завидую. Знаю много музыкантов, которые не могут определиться с тем, кем они являются на самом деле, к какому стилю они себя относят и к какому именно музыкальному направлению, какой энергетический заряд в себе несут, так как вариантов колоссальное количество. Помните выражение из «Покровских ворот»: «Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному: всем рассказать немедля надо — кто ты, зачем и почему». В огромном количестве информации и вариантов есть море возможностей, это и удача, и главная сложность — затрудняет выбор.

Артисты моего поколения и более старшего боялись стать заложниками одной роли, ассоциироваться с одной песней. Нынешние артисты каждый день словно едут по хайвею и могут бесконечно перестраиваться из ряда в ряд, менять направления, рискуя потерять идентичность.

Свитер, Gant

Расскажите о вашей младшей сестре Анне. Она начинающая певица, вы помогаете ей в карьере?

Я взял на себя некоторую ответственность, когда она только выбирала, куда ей двигаться. Помог при поступлении, ездил в Америку и общался с педагогами. Финансово помогал. Но я считаю, что каждый человек должен сам набивать какие-то шишки, иначе он не дойдет до успеха. Так что в ее карьеру стараюсь сильно не лезть. На самом деле и она помогает мне очень. У нее колоссальное количество друзей, знакомых, очень креативных ребят, и она познакомила меня с несколькими музыкантами, благодаря которым я сделал большие проекты.

Планируете ли записать с ней дуэт?

К ближайшему концерту не успею, но вообще в планах это есть.

А она хочет строить карьеру в России?

Я не могу за нее отвечать, но, думаю, да. Она сюда стремилась, очень сюда рвалась.

Дима, во время фотосессии вы упомянули, что сейчас ведете здоровый образ жизни…

Стараюсь. В последние годы жизнь меня покидала — я прошел серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию. Все началось со сломанной ноги, потом был сложный «ковидный» год… Тяжелый период для всех нас, настоящее испытание. Я много на себя взвалил и, видимо, переоценил свои силы. Я потерял многих духовно близких людей, стержневых, без которых эта жизнь в момент оказалась очень пустой. Понимаю, что со многими это случалось, но сейчас я говорю именно о своем опыте. Одним из таких духовных друзей для меня был Александр Борисович Градский. Одно только осознание того, что он ушел, опустошает меня…

Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… Меня ушатало. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь, Вселенная, сама судьба.

Рубашка, брюки, ботинки — все Dior

Не так давно вы переехали в новый дом в Подмосковье. Уже закончили там ремонт?

Нет, и не уверен, что буду его заканчивать, возможно, вообще продам дом. Это здание — по сути вложение, движение к дому моей мечты, который еще не найден.

А какой он, дом мечты Димы Билана?

Он обязательно должен быть у воды. Возле реки, возле проточной воды или у озера. Не дом отшельника, но достаточно обособленный. Возможно, даже поместье при какой-то деревне, потому что я человек с Кавказа, вырос там. Я знаю, что такое хозяйство, живность, птица. И меня ко всему этому очень тянет! Я люблю землю, воду, все эти «поместные» дела. Когда у тебя есть свои гектары, почва, ты этим занимаешься — это просто невероятно. Вот это дом мечты. И я к такому обязательно приду.

То есть жизнь в мегаполисе — не ваша история?

Я люблю мегаполис, но дом — это другое. Дом — место, где можно спрятаться, слышать себя, свои ощущения и мысли отчетливее.

У вас есть отель под Коломной. Это бизнес или хобби?

И то и другое, он приносит доход. Мне хотелось сделать что-то понятное и практичное что ли, для людей. Это гостевой дом, у него 3 звезды, он называется «113-я верста» — и там же находится. Сначала это была игрушка, но теперь она приносит пользу людям, и это прекрасно, просто замечательно. Мне это интересно.

Костюм, лоферы — все Dior; футболка, Boss; носки, Falke

Вы планируете открыть сеть отелей или это единичный случай?

Планирую, да.

У вас дома часто собираются друзья?

Очень. Это всегда паломничество. У меня несколько спален, гости могут приехать и остаться на пару дней.

При этом вы неоднократно говорили, что любите одиночество.

А одно другому не противоречит, это не константа. Я в каком-то смысле объединяю близких мне людей — они приезжают ко мне из разных стран, мы собираемся большой компанией…

На шашлыки?

Да, и не только. Я очень люблю готовить. Также всегда интересно пробовать какие-то новые блюда, знакомиться с кулинарными традициями.

Кто эти люди?

Это джазовые музыканты, скрипачи, поэты, оперные исполнители, люди искусства — очень разнообразная и многогранная компания, с большинством из которых общаемся десятилетиями. Нас связывает множество воспоминаний, встреч, важных жизненных этапов и событий.

Вы не раз говорили в интервью, что ваши близкие друзья — это люди, которые были проверены годами. И сейчас вы снова повторили эту мысль. С учетом событий прошедших 2–3 лет были ли у вас разочарования в ком-то из них?

Были моменты, когда мы не сходились во мнениях, были споры и разногласия, но я старался держать нейтралитет. Я сам ни от кого не отписывался и не отказывался, не бросал кого-то, не разобравшись. Если вы вместе проходите испытания и вам хватает ума понять, что между вами есть что-то фундаментальное, корневое, объединяющее, то какие-то вещи можно отодвинуть на второй план. С кем-то наши пути разошлись ввиду разных мировоззрений, но я всегда оставляю возможность реверса. Глобальных разочарований в близких у меня не было.

Пиджак, брюки — все Dior; футболка, Lardini

Вы не категоричный человек, все стараетесь рассмотреть с разных сторон, учесть полярные мнения. А какой человеческий поступок вы не сможете простить?

Я отношусь к жизни как исследователь. Препарирую, смотрю, наблюдаю, в каком мы сейчас контексте живем, какие времена. Могу отстраниться без осуждений.

Нетрудно отстраниться, когда речь идет о чужих, но как быть с близкими?

Можно простить даже измену, это тоже опыт. Если человек раскаялся, понял свою ошибку — он будет только благодарен за прощение. Но, конечно, если тебя предали безоговорочно — человека надо отрезать. Я не святой и могу вычеркнуть человека из жизни.

Что, по-вашему мнению, поможет пережить непростые времена? Доброта, понимание…?

Вера. Пусть это звучит для кого-то на грани бреда, но вера — это стержень, дух, это отправная точка. Мне кажется, человек сейчас гораздо больше готов чувствовать и видеть. Иногда происходит расфокус, и что-то фундаментальное, какая-то основа, из-под ног уплывает. И так было всегда — если обратиться к истории, мы найдем немало похожих примеров. И вот в такие времена спасает вера, она становится опорой. Почему человек приходит к Богу? Потому что вера — это настоящий, основной и исходный камертон.

Джемпер, Dior

Стиль: Ксения Доркина

Мейк и прическа: Светлана Шайда

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Павел Веденькин

Ассистент стилиста: Елизавета Шишкина

Асситенты продюсера: Елизавета Кондакова, София Расторгуева

Благодарим отель «Марриотт Гранд Отель» за помощь в организации и проведении съемки