 

Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник

21.03.2023, 23:15, Новости дня
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Бытует мнение, что лучший подарок — это книга. Наверняка подобное можно сказать и о картинках, но стоит придерживаться некоторых правил при выборе такого презента.

Художник Егор Левко посоветовал не дарить фотографических портретов. Они, по словам специалиста, зачастую выглядят ужасно. Также не стоит покупать картины в переходе. Егор Левко предложил узнать у адресата, что бы он хотел получить. Если нужно сделать сюрприз, можно обратиться за помощью к профессионалу, отмечает телеканал “360”.


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