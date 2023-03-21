Дарья Мельникова: “За прошлый год мне пришлось быстро повзрослеть”

Насколько близко ты знакома с творчеством группы “Король и Шут”? Стало ли оно тебе ближе после съемок?

Ирония судьбы, но за неделю до проб я решила послушать “Короля и Шута”, и мне очень понравилось. Когда прислали сценарий, я посмеялась, что уже неделю как готовлюсь к пробам. Когда увидела Костю Плотникова на первой встрече, подумала: “Вот это кастинг!”. А когда меня утвердили, подумала, что кастинг-директор гений. (Смеется)

Ты исполняешь роль жены Михаила – Ольги. Общалась ли ты с ней в реальной жизни?

Нет, увы, не удалось. Мы создавали образ с режиссером и теми людьми, кто знал ее лично.

В чем сложность играть реального персонажа? Где та тонкая грань между реальностью и художественным вымыслом?

Сложность – ответственность. Где тонкая грань? Когда ты аккуратно и с любовью подходишь к исполнению реальных людей, наверное, это ближе всего, если не к истине, то к искусству.

Фильмы и сериалы о музыкантах довольно популярны. Какие картины этого жанра ты могла бы отметить?

Мой любимый в этом жанре фильм – “Переступить черту” про Джонни Кэша. Эта картина открыла мне его музыку, и теперь я поклонник кантри.

9 февраля у тебя был день рождения. Какие открытия сделала в себе за этот год?

Уф… За прошлый год пришлось быстро повзрослеть, если не сказать, постареть. Что же я открыла… Ипотеку, например. (Смеется) В себе я каждый год открываю новые паззлы взросления, в которых все больше мелких и сложных деталей. Каждый год правила игры в жизнь меняются – учусь, переучиваюсь, беру тайм-ауты и подсказки друзей.

Какие качества ты ценишь в людях?

Чувство юмора, щедрость и любовь к людям.

У тебя двое сыновей. С кем из них тебе сейчас проще найти общий язык?

К каждому свой подход. То, что работало со старшим, не работает с младшим. И наоборот. Но едва ли я их воспитываю, у нас обоюдный процесс.

Будешь смотреть продолжение “Папиных дочек”?

Конечно, мне любопытно. Я надеюсь, что это будет хороший продукт. Там отличный детский кастинг!

В каких проектах мы увидим тебя в этом году?

В панк-сказке “Король и Шут” на Кинопоиске. На Иви недавно вышел сериал “Хочу не могу”. Будут еще несколько проектов, но я пока не могу раскрывать их называния. Скоро сами все увидите!