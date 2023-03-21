 

Новость о принятии пенсионной реформы французы встретили новыми протестами

21.03.2023, 22:15, Новости дня
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Французским депутатам не удалось вынести вотум недоверия правительству, и в итоге пенсионная реформа была принята. Эту новость французы встретили протестами и погромами, полиции пришлось применять слезоточивый газ, передаёт France 24.

В самом сердце Парижа у квартала Шатле сожжены десятки мусорных контейнеров. Такие же сцены неподалёку от Парижской оперы. Протестующие разбрасывают баррикады. Полиция пытается их разогнать и неоднократно использует слезоточивый газ. Вечер снова был очень напряжённым во многих кварталах столицы. Множество спонтанных собраний было организовано сразу после отказа от вотума недоверия в Национальной ассамблее, что означает принятие пенсионной реформы.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Остаётся только улица, да. Но и здесь нам не важно количество, сколько нас здесь сегодня. Важна радикальность, с которой мы выходим на улицы.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Им плевать на нас. Мы не видим будущего. И те социальные права, которые у нас были раньше и давали нам будущее, у нас забрали. Поэтому мы здесь.

Собираться на площади Согласия и Елисейских полях запрещено, поэтому первые протестующие решили собраться на площади Вобан, это 7-й округ Парижа, неподалёку от Национальной ассамблеи. Среди них были и депутаты, во многом из партии NUPES.

Вечером были организованы собрания и в других городах Франции, как здесь, в центре Страсбурга. Около тысячи человек снова требовали отменить закон.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Борьба не закончена, мы постараемся сделать, как это было с законом о договоре первого найма. Закон принят, благодаря пункту 49.3*, но борьба продолжается. И пока закон не применяется, мы будем бороться.

Протестующие обещают, что собрания будут проходить каждый день вплоть до большого дня демонстраций, который состоится в этот четверг.

Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.

* Положение 49.3 Конституции Франции позволяет правительству принимать закон в обход голосования в Национальной ассамблее (прим. ИноТВ). 


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