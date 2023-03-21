Турция прекращает транзит санкционных товаров в Россию

Турция приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под западные санкции. Как пишет Reuters, власти страны передали компаниям список запрещённых иностранных товаров и проинструктировали их не отправлять их в Россию. Однако товары, произведённые в Турции, даже с компонентами из других стран, всё ещё могут поставляться в Россию без ограничений.



AP

Турция приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под западные санкции, после усиления давления США и Европы. Как передаёт Reuters, об этом заявил дипломат и высокопоставленный чиновник по экспорту, глава Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Текделиоглу. Он добавил, что турецкое правительство передало компаниям список запрещённых иностранных товаров и проинструктировало их не отправлять их в Россию.

«Любые товары из этого списка блокируются для РФ независимо от того, из какой страны они поступают», — заявил он.

Представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устное заверение в том, что с 1 марта товары не будут направляться транзитом в Россию, если на них распространяются санкции ЕС, США или Великобритании и экспортный контроль. Министерство торговли Турции отказалось от комментариев.

Как напоминает агентство, западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении Москвы после начала СВО на Украине в феврале прошлого года. Тем не менее каналы поставок из соседней Турции и других мировых торговых центров оставались открытыми, что побудило Вашингтон в прошлом месяце вынести предупреждения относительно экспорта химикатов, микрочипов и других товаров, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

Член НАТО Анкара стремилась удержать хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях конфликта. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что в Турции не будут их обходить и что поставляемая продукция не может быть использована Россией в военных целях.

Учитывая «серьёзные предупреждения» со стороны западных правительств, это была «возможность» избежать конфликта с ЕС, куда направляется половина турецкого экспорта в рамках совместного таможенного союза, заявил Текделиоглу журналистам.

«Начиная с марта существовал список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию, и было дано соответствующее поручение», — заявил он.

Однако товары, произведённые в Турции, даже с компонентами из других стран, по его словам, всё ещё могут поставляться в Россию без ограничений. Он сказал, что новые турецкие ограничения подтолкнули российских импортёров к поиску альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах.

«Их больше не волнует стоимость. Они просто пытаются доделать свою продукцию», — заявил он.