Врач-терапевт рассказала о пользе зелени

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21.03.2023, 21:55, Новости дня
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Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе листовой зелени. По словам специалиста, зелень является незаменимым источником полезных витаминов, клетчатки и микроэлементов.

Тимощенко добавила, что в шпинате и кресс-салате содержатся полезные для организма витамины А, К и С. Руколу, к примеру, лучше всего сочетать с творожным сыром и морепродуктами, отмечает RT.


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