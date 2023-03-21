Металлик и неон: с чем носить джинсы в 2023 году, чтобы выглядеть модно (подборка образов)

Собираетесь на прогулку, свидание или в офис? Джинсы станут отличным вариантом наряда, который подходит для совершенно любого случая и помогает выглядеть стильно, эффектно и роскошно.

В 2023 году в моде множество различных вариантов джинсов, именно поэтому можно достаточно просто подобрать для себя желаемую модель и создать просто невероятный и эффектный образ.

Вот несколько отличных вариантов, которые помогут выглядеть невероятно каждый день.

Добавить больше денима

Нет необходимости, чтобы джинсовые вещи идеально сочетались между собой. На самом деле образ выглядит намного лучше, если вещи между собой не совпадают по цвету.

Стоит сохранить классический образ, надев джинсовую куртку или топ вместе с джинсами и подобрав соответствующую обувь из денима.

С рубашкой на пуговицах

Джинсы будут отлично смотреться вместе с белой рубашкой на пуговицах. Это просто невероятное сочетание, которое точно понравится абсолютно каждой девушке.

Кроме того, такой наряд никогда не выходит из моды, что делает его незаменимым в повседневной носке.

С майкой

В теплые дни стоит просто добавить майку, чтобы выглядеть стильно, ярко и восхитительно. Это самое лучшее сочетание с джинсами.

Чтобы сделать образ еще более интересным и привлекательным, можно вместо майки выбрать объемную футболку и сочетать ее вместе с рваными джинсами.

С вневременными нарядами нейтральных оттенков

Всем нам нравятся кричащие цвета. Однако более интересно и элегантно смотрится сочетание джинсов вместе с черными и другими нейтральными вещами.

Можно надеть черный укороченный топ, кожаную куртку и соответствующие ботинки. Это поможет создать невероятно красивый наряд, который поможет сделать образ подходящим для прохладной погоды.

Смелые цвета

Если хочется носить металлик и неоновые цвета в дневное время, то стоит сочетать довольно яркие и эффектные наряды вместе с джинсами.

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Такие штаны помогают несколько уравновесить те элементы, что бросаются в глаза, и несколько смягчить образ.

С эффектной рубашкой

Вместе с джинсами можно носить эффектную рубашку, топ с вырезами или же боди. Отлично смотрится такой наряд вместе с мешковатыми джинсами.

Чтобы сделать образ еще более притягательным, стоит добавить обувь с острым носком и каблуками. В итоге получится вечерний джинсовый наряд, который действительно удивит.

Многослойный наряд

В зимнее время джинсы становятся самым настоящим фаворитом моды.

Они отлично смотрятся вместе с мешковатыми вещами, включая также худи, толстовку и многое другое.

С эффектной обувью

Независимо от того, предпочитаете вы ковбойские сапоги или же обувь на платформе с открытой щиколоткой, такие модели хорошо сочетаются с темными джинсами.

Остальная часть наряда должна быть простой. Например, хорошим вариантом станет однотонная футболка или куртка-бомбер. Все взгляды должны быть прикованы к обуви.

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С жилетом

Идеальной идеей создания наряда будет сочетание простых и непринужденных джинсов вместе с базовой футболкой или свитшотом.

Чтобы сделать свой образ более интересным и эффектным, стоит надеть дополнительно жилет в качестве верхнего слоя.

С блейзером

Блейзер способен поднять на новый уровень совершенно любые джинсы.

В итоге получится подходящий наряд для офиса, который можно также носить и в нерабочее время.

С платьем

Это может быть довольно необычным сочетанием. Однако платье поверх джинсов выглядит просто фантастически и стильно.

С удобной обувью

Практически любую обувь можно носить вместе с джинсами. Если не нравятся высокие каблуки или ботфорты, то стоит сочетать джинсы вместе с белыми кроссовкам или уггами.