Средства наносим слоями. Как спасти сухую кожу после зимы

После зимы и холодов у многих наблюдается сухость кожи. Она приводит к появлению раздражения, прыщам, а также к возникновению признаков преждевременного старения. Единственно правильный способ борьбы с подобной проблемой — это дать коже питание и увлажнение. Вот несколько эффективных советов, как это сделать.

Сыворотка и увлажняющий крем

Хотя этот метод старый, но зато его эффективность подтверждена годами. Суть заключается в том, чтобы сначала умыться, потом на влажную кожу нанести сыворотку, а после — увлажняющий крем. Сыворотка лучше впитается, а крем удержит влагу.

Очищающее средство на масляной основе

Наверняка многие пользуются очищающими средствами, в том числе и для снятия макияжа. Но далеко не вся подобная косметическая продукция обладает увлажняющими свойствами. Нужно подбирать ту, которая на масляной основе. Только подобные очищающие средства смогут увлажнить и напитать кожу.

Вы можете выбрать любое средство на свое усмотрение. Сегодня на масляной основе есть как кремы, так и пенки, плюс выпускаются специальные гидрофильные масла.

Наслоение средств

Есть незыблемое правило, которому следуют многие бьюти-эксперты. Суть его заключается в том, чтобы наносить на кожу средства слоями, начиная с того, у которого самая легкая и воздушная текстура, и заканчивая тем, у которого густая консистенция. То есть, при создании мейк-апа лучше начинать с тонера или эссенции и уже затем наносить сыворотку перед кремом.

Вазелин

Вазелин — уникальное средство, которое широко используется в косметологии. Его плюс не только в уникальных свойствах, но также и в низкой стоимости. Для того чтобы получить максимально глубокое увлажнение кожи, перед сном проделайте следующие манипуляции. После чистки лица нанесите увлажняющий крем, а сверху – вазелин. Он как бы «запечатает» влагу. Подождите полчаса и можете ложиться спать. Наутро кожа будет как у младенца.

Увлажнитель воздуха

Одна из причине сухости лица зимой — это пересушенный воздух. Дело в том, что в квартирах и домах включается отопление, потому в помещении становится очень сухо. Из-за этого страдает кожа. В связи с этим разумным решением будет приобрести увлажнитель воздуха. Не забывайте регулярно чистить такое устройство, чтобы внутри не скапливалась плесень.

Пилинг раз в неделю или две

Никакой крем или сыворотка не будут эффективными, если вы проигнорируете пилинг. Необходимо удалять омертвевшие клетки кожи для того, чтобы косметические средства проникали внутрь в эпидермис. Только тогда вы сможете добиться максимального увлажнения и увидеть позитивный эффект от использования косметической продукции.

Возьмите за правило делать пилинг раз или два в неделю. Чаще не нужно.

Сон в носках или в перчатках

Заботиться нужно не только о коже лица, но также и рук и ног (и стоп в частности). Есть хороший лайфхак, который поможет увлажнить кожу. Нанесите перед сном увлажняющий крем на руки, наденьте перчатки и можете ложиться спать. Если нанесли средство на стопы, тогда наденьте носки и поспите в них до утра. Результат вас приятно удивит.

Кстати, не забывайте, что качественный сон и полноценный отдых – то тоже залог здоровой и красивой кожи.