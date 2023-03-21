Любовь Аксенова: “Хороших людей нужно любить больше, чем плохих”

Вот уже несколько лет у артистки Аксеновой есть одно неизменное правило — каждую зиму она уезжает на зимовку в теплые страны, чтобы перезагрузиться перед новым съемочным сезоном. Наш разговор застал Любовь в Индии, куда она приехала вместе с мужем. И это сразу задало особый тон беседы. Размеренный, выверенный, вдумчивый.

Семь лет назад на съемках у Петра Буслова я впервые познакомилась с Индией и влюбилась, — говорит Люба. — С тех пор каждую зиму мы с мужем приезжаем сюда практически как к бабушке в деревню. В этот раз нам удалось даже немножко попутешествовать — Паша показал мне Джампур. Это город, который на первый взгляд ничем не отличается от других: люди живут, работают, ведут свой быт. Но как же много всего происходит в этот момент! Начинаешь снимать — и тебя окатывает волной событий: вот корова прошла, там рыбы проплыли, здесь промчалась карета, запряженная лошадью, а следом такая же, но с верблюдом. Я очень люблю наблюдать за этой жизнью, полной пестрых картинок.

Наверняка вы знаете много интересных мест. Какое из них вы бы порекомендовали для первой поездки в Индию?

Однозначно стоит побывать в Ауровиле — там понравится тем, кто любит медитации. Кроме того, в Ауровиле очень необычная архитектура. Если хочется просто отдохнуть, то вам нужен Гоа. Северная часть более дикая, южная — аккуратная, чистая. Каждый, уверена, найдет в Индии свое особенное место.

В эту страну часто едут, чтобы просветляться, переосмысливать жизнь, перезагружаться. Можете сказать, что вам удается это сделать?

В Индии мне всегда хорошо… отдыхается. Я настроила свой быт таким образом, что большую часть года я нахожусь в Москве. Работаю, много времени уделяю своему творчеству, встречаюсь с разными людьми, разрабатываю проекты. И мне просто необходимо какое-то время на переосмысление, на обычную жизнь с простыми желаниями. Например, банально книжку почитать или заняться спортом так, чтобы было налажено расписание — две тренировки в неделю. В период съемок это же совершенно невозможно!

У вас сейчас очень плодотворный период — проект за проектом. Тут уж не до книг.

Поэтому в Индию я приезжаю еще и учиться. Сейчас вот прохожу два курса. Один — по работе с голосом. Я хоть и училась в театральном, но, во-первых, это было давно. А во-вторых, это навык, который нужно обязательно обновлять. Еще один курс — по работе с телом. Такие инструменты, которые могут помочь мне в освоении новых телесных практик — от танцев до рукопашки и боя на мечах.

То есть Индия для вас — идеальная страна для жизни?

Наверное, нет. Я люблю менять направления. У меня всегда так: если нравится где-то, сразу появляется желание прожить там как минимум месяц. Этого времени мне достаточно, чтобы изучить территорию. Но не могу сказать, что какое-то из мест, где я обитаю, предпочтительнее. Мне хорошо там, где мои родные и близкие.

В Индии хорошо, но я очень люблю Москву, а еще Калининград. Я прожила там потрясающее время и была совершенно очарована городом. Пару лет назад мы снимали там фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Это самый масштабный фильм за мою карьеру. Мы снимали его в Европе и России. Я играю роль Лены — русской девушки, оказавшейся в Нюрнберге в момент судебного процесса над фашистами. Война сильно меняет людей. Лена понимает ценность человеческой жизни и всеми способами пытается ее сохранить.

Кстати, а как вам индийское кино?

Обожаю! Я бы хотела сняться в таком. Играть какую-нибудь воинственную девушку-суперагента, обязательно русскую. Индийское кино меня подкупает тем, что в Болливуде снимают все на грани: смотришь и думаешь — как такое вообще в голову прийти могло? Но при этом индийские фильмы воспринимаются легко и весело. Да, очень хотела бы в таком сыграть! Кто знает, может у меня все впереди?

А пока впереди у вас очередная премьера — вторая «Почка». В начале сериала вашей героине, инспектору пожарной безопасности Наталье Кустовой, сложно сопереживать даже несмотря на ее смертельный диагноз. Настолько она эгоистичная и беспринципная.

Мне понравилось, как о персонаже Наташе Кустовой однажды сказал Борис Хлебников: «Она как сорняк — нет никаких возможностей для продолжения жизни, а она все равно хватается и выживает, и выживает». Такое рвение к жизни меня и вдохновляет в ней — за этим интересно наблюдать. И еще: обычно повествование в фильмах и сериалах идет так, что герой меняется по ходу событий. А в «Почке» Наташа всегда остается собой, но меняется отношение к ней зрителя, когда он знакомится с ней ближе: «Ну понятно — такая у нее семья была, такое окружение. Другой бы она и не стала».

Для меня «Почка» — это своего рода сказка про грымзу, которая оказывается в общем-то совсем не жестокой и не эгоистичной, способной творить добро. Во втором сезоне Наташа встретится с незнакомым до этого ей миром и с чувством, которое можно назвать любовью. Не буду спойлерить, но ее ждет действительно необычное приключение.

Раз уж мы заговорили о плохих и хороших людях, кто, по-вашему, больше имеет право на любовь?

Сложно судить. Я считаю, что каждый должен хотя бы раз почувствовать себя любимым и самому полюбить — потому что это такое чувство, которое трансформирует и меняет отношение глобально. К миру, к людям, к жизни. Поэтому, может, плохого человека нужно любить даже сильнее — чтобы он стал хорошим.

Что для вас важно в отношениях?

Важно понимать, что другой человек — это не ты. И позволять ему быть таким, какой он есть. Это только звучит высокопарно, но в действительности именно так. И когда ты разрешаешь человеку быть собой, он разрешает тебе то же самое. Получается, вам просто хорошо вместе — и не нужно ничего выдумывать и чрезмерно стараться. Все старания, наоборот, мешают отношениям.

В «Рассказах» была такая фраза: «О чем с тобой трахаться». Насколько важна интеллектуальная база в отношениях и может ли ограниченность мышления убить чувства?

Девушка, которую мне посчастливилось играть в «Рассказах», хотела развиваться! Поэтому всегда, когда слышу осуждения в ее адрес, когда говорят, что она глупая, защищаю ее: посмотрите, она лезет в википедию, что-то пробует выучить, удивить, подарить свое знание. И делает это искренне. Для меня было очень важно добавить именно эту черту своей героине, показать — она любознательна. Думаю, если бы герои моей новеллы продолжили встречаться, она развивалась бы дальше. Он же встретил чистый лист, мог бы и дальше ей все рассказывать, а она впитывала бы как губка. Но он не смог переступить через свои убеждения. Ну и бог с ним!

Вы так трогательно и с пониманием относитесь к своим героиням. А в обычной жизни воспринимаете людей так же?

Я привыкла копать внутрь человека, смотреть, откуда у его поступков ноги растут — это уже профессиональное. Есть у меня один друг, в котором я сначала никак не могла разобраться. Вроде обычный человек, без ярких проявлений, а все равно какой-то особенный.

И вот однажды мы с ним беседуем, и он говорит: «Я не осуждаю людей». И я понимаю, что он правда глобально никого не осуждает — вот что меня так в нем привлекало на подсознательном уровне. С того момента я решила: раз у меня есть оправдание моим героиням, то относиться к людям я хочу так же. Посмотрим на длинной дистанции, насколько это верная позиция.

Сюжет «Почки» развивается вокруг проблемы смертельно больных людей. У вас есть какие-то взаимоотношения с фондами, помогающими таким людям в реальности?

В последнее время я вообще редко сотрудничаю с фондами — из-за отсутствия активности в социальных сетях. Когда получается, стараюсь сделать что-то для фонда «Шалаш», который помогает детям, родителям и учителям справляться с проявлением агрессивного поведения и нежеланием следовать правилам. У фонда есть такая формулировка: «Не трудные дети, а дети, которым трудно». Я думаю, что образование дает очень многое, и большое количество проблем можно решить, помогая людям научиться учиться.

Как вы считаете, до какой степени можно иронизировать на тему смерти?

Об этом очень хорошо сказала Маша Шульгина, режиссер и одна из сценаристов «Почки»: «Если можно посмотреть на ситуацию с юмором, уже будет терапевтический эффект». Таким образом ты не бежишь от проблемы, не закрываешь глаза и уши, а признаешь: да, она есть. А потом решаешь, что делать с этим дальше. Маша вместе с Лизой Тихоновой, еще одной сценаристкой, через нашу историю открыли для меня новый мир людей с заболеванием почек, показали, с какими трудностями они сталкиваются, через что им приходится пройти.

И кстати, часто эти люди оказываются с хорошим чувством юмора и с такой волей к жизни, которой многие из нас могут только позавидовать. Это сильные люди. И я точно так же смотрю теперь на жизнь: если что-то со мной происходит плохое, стараюсь найти позитивное и смешное — это достойный первый шаг к решению проблемы. Проект «Почка» имеет социальную значимость, для меня это важно. После первого сезона создателям сериала приходило много писем: зрители спрашивали, как и кому можно помочь.

Вы популярная актриса. Наверняка вам приходится читать много сценариев — на что-то соглашаться, кому-то отказывать. Можете, исходя из этого, дать свою оценку нашему кинематографу? Куда мы движемся и что ждет зрителя?

Все же я не провидец, неизвестно, что будут снимать, а что так и не дойдет до съемочного периода. Но вот о чем с уверенностью могу сказать: у нас появились новые культурные деятели — молодые ребята, которые привносят новую жизнь в кино.

И очень здорово, что сейчас не только новые проекты выпускают, но и перезапускают старые. Взять, например, фильм про Чебурашку. Эта история, которая объединяет поколения. И совершенно не важно, нравится она или нет — и бабушке, и внуку после просмотра будет что обсудить друг с другом. В этом я вижу большой плюс таких проектов. Поэтому, мне кажется, у «Чебурашки» такой успех.

Будет больше экспериментального кино. Среди моих друзей есть много энтузиастов, которые искренне стараются дать индустрии что-то интересное, вывести ее на новый уровень. Они готовы вкладывать много сил и ресурсов. С такими людьми за наше кино можно быть спокойными.

Интервью: Алексей Зимин

Фото: Максим Чуркин

Стиль: Алина Соколова

Макияж: Ирина Иванова

Прическа: Павел Черниенко

Продюсеры: Анастасия Павлова, Александра Карякина