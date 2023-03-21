Ким Кардашьян отвезла сына и его друзей на футбольный матч в Париж

Ким Кардашьян посетила стадион Parc des Prince в Париже. Теледива отправилась на игру вместе с сыном Сейнтом. Семейство болело за футбольный клуб “Пари Сен-Жермен”. Для выхода Ким выбрала кожаный плащ Prada и серый костюм из леггинсов и толстовки. Фотографиями с матча звезда поделилась в своих социальных сетях. “Пари Сен-Жермен” в итоге проиграл команде-сопернику “Ренн” со счетом 2:0.

Старший сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Сейнт является ярым футбольным фанатом. Бизнесвумен поддерживает все его увлечения и возит ребенка и его друзей на знаковые матчи любимых команд, дарит билеты на лучшие места и устраивает встречи с легендарными игроками, например с Килианом Мбаппе. А на прошлой неделе Ким и Сейнт также посетили игру “Арсенала” в Лондоне.

Представители “Пари Сен-Жермен” подарили Кардашьян футболку с ее именем и номером 1. А она поблагодарила футбольный клуб за то, что его члены помогают сбываться детским мечтам. Также вместе с Ким на трибуне была замечена ее младшая сводная сестра, супермодель Кендалл Дженнер.

Ранее стало известно о том, что Ким Кардашьян взяла ипотеку в размере более 48 миллионов долларов, чтобы приобрести недвижимость на побережье Малибу. Общая стоимость особняка составляет 70,4 миллиона долларов, и Ким как раз не хватает части этой суммы. Средства 42-летняя светская львица заняла у инвестиционного банка BNY Mellon, который предлагает индивидуальные ипотечные кредиты для состоятельных клиентов. Согласно документам, опубликованным US Sun, она оформила сделку 12 сентября прошлого года при содействии бывшего бизнес-менеджера Бритни Спирс Лу Тейлора.