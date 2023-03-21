Nokia выпустила бюджетный смартфон по цене 6,5 млн рублей

Компания Nokia HMD Global выпустила смартфон C12 Pro по более низкой цене. Об этом пишет GSMArena. Он оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и V-образным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

В качестве операционной системы используется Android 12 OS. Устройство оснащено окта-ядерным процессором Unisoc 9863A1, который обеспечивает вычислительную мощность, а также 2-3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти и Android 12 OS.В C12 Pro использована только одна камера с разрешением 8 Мп. Модель также оснащена съемным аккумулятором емкостью 4000 мАч.

В Индии уже начались продажи Nokia C12 Pro. Цена новинки с 2 ГБ ОЗУ составит 6 999 рупий, или около 6,5 тысяч рублей по текущему курсу. Аналогичная версия с 3 ГБ ОЗУ будет стоить 7 499 рупий (7 тысяч рублей).