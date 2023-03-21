 

Врач-онколог Воробьев рассказал “тонкими” симптомами рака толстой кишки

21.03.2023, 20:40, Разное
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Некоторые симптомы рака кишечника включают снижение способности усваивать питательные вещества. Это заболевание также известно как колоректальная карцинома.

Обычно это проявляется в изменении привычек, связанных с туалетом. Могут быть и более тонкие признаки. Хирург толстой кишки предупреждает, что пациенты, страдающие от рака, могут быть подвержены риску анемии – снижению количества красных кровяных телец. У человека может наблюдаться внутреннее кровотечение или даже кровотечение из раковой опухоли.

Есть и другие тонкие признаки, на которые следует обратить внимание. Анемия может быть признаком внутреннего кровотечения. Андрей Воробьев, врач-онколог, специализирующийся в области онкологии, говорит, что анемия может быть причиной усталости. Она также может проявляться:

– затрудненное дыхание,
-заметное учащенное сердцебиение,
– бледная кожа.

Хотя потеря веса встречается чаще, чем другие признаки, рак толстой кишки может помешать вам получать все питательные вещества. Если вы не чувствуете сытости, тошноты или вздутия живота, то можно не есть.

На ранних стадиях болезнь может вызывать изменения стула. Если изменение цвета, консистенции и формы стула сохраняется более 7 дней, это может быть признаком инфекции или проблемы с пищеварением. Запор может быть признаком рака толстой кишки. Однако более жидкий стул или частые походы в туалет являются более распространенными симптомами. Изменение в том, как вы ходите в туалет, является наиболее очевидным. При появлении черного или красноватого кала или кровоточащего поноса следует проконсультироваться с терапевтом.


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