«Пусть у себя испытывают!»

Экологи Коми потребовали запретить возобновление ядерных испытаний на Новой Земле.

Комитет спасения Печоры — старейшая экологическая организация Республики Коми опубликовала обращение к главе региона Владимиру Уйбе и депутатам Госсовета Коми с требованием не допустить возобновления испытаний ядерного оружия на Новой Земле. От местных чиновников и депутатов они ждут аналогичного обращения напрямую к президенту.

Беспокойство экоактивистов вызвали слова Путина во время послания Федеральному собранию о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, а также о поручении Минобороны и «Росатому» обеспечить к ним готовность. Авторы письма полагают, что в случае, если испытания станут реальностью, они пройдут на полигонах, ранее долгие годы использовавшихся под эти нужды. В том числе на Новоземельском, где испытания проходили с 1955 по 1990 годы.

Архипелаг Новая земля находится в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, административно входит в Архангельскую область. В 1954 году здесь был открыт Новоземельский полигон для испытаний ядерного оружия. До 24 октября 1990 года, когда был объявлен мораторий на ядерные испытания, здесь, по официальным данным, было произведено 132 ядерных взрыва: 87 в атмосфере, 3 подводных и 42 подземных. При этом воздушные ядерные испытания производились при направлении ветра в сторону территорий Ненецкого округа и Коми АССР, с выносом радионуклидов на территории этих регионов, так как Московский договор 1963 года (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой) запрещал ядерные испытания, если они вызывают выпадение радиоактивных осадков за пределами территориальных границ государства.

Так что результаты ядерной программы Советского Союза с 1963 года впрямую ощутили на себе жители заполярных советских территорий.

Полигон на Новой Земле. Фото: sentstory

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