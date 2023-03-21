Председателю КНР предложат подмосковный пломбир в Кремле

О симпатиях китайского лидера к бренду стало известно в 2016 году после того, как президент РФ Владимир Путин привез ему пломбир в подарок.

“У вас лучшие сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится”, — сказал тогда Цзиньпин.

Вице-президент “Чистой линии” Армен Бениаминов вспомнил, что в 2019 году китайский лидер, попробовав мороженое бренда, сказал: “Самое вкусное”.

Пломбир “Чистая линия” был отмечен знаком качества Росконтроля.

Трехдневный визит Цзиньпина в Москву начался 20 марта.