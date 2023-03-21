С чем носить рваные джинсы – советы стилиста

Джинсы с дырками вот уже несколько сезонов будоражат умы заядлых модников и модниц. Пришедшие к нам из далекого прошлого стильные штаны до сих пор остаются актуальными. А при правильном сочетании предметов гардероба выглядят еще более стильно.

Однако эксперты не советуют торопиться с покупкой такого товара. Для начала определитесь, с чем вы будете носить рваные джинсы. Дырки должны быть не абы где, а в выгодных местах, в правильном количестве и обнажали ноги только там, где надо. Об этом пишет Gazetametro.ru.

Стилисты советуют обращить внимание не только на джинсы с небольшими разрывами и потертостями, но и с огромными дырами. Это смотрится весьма концептуально. Если же в вас проснулся дизайнерский дух и вы решили сами сделать рваные джинсы, то лучше выбрать модели без стрейчас в составе. Тогда дырка на джинсах не расползется и не будет сильно сыпаться.

Чтобы создать гармоничный образ, надо понимать, что рваные джинсы являются главной вещью в образе и привлекают к себе основное внимание. В 2023 году наметился тренд на образ в тиле тотал деним, и это делает задачу максимально простой. Если же мы планируем более спокойный образ, но джинсы у вас сильно рваные, значит все остальное должно быть крайне спокойное по стилю.

Стилист Селена Сафарова советует использовать потертую байкерскую куртку в сочетании с рваными джинсами, если вы хотите сделать образ дерзким. Наверх можно надеть кроп-топ, а в качестве обуви выбрать кеды или туфли на каблуках.