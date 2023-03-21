Мнение: Россия и Судан против доллара, юанизация состоялась и никелевый скандал на Лондонской бирже

1. Ещё одна крупная страна готовится к выходу из долларовой системы (ссылка):



Центральные банки Судана и России приступили к обсуждению вопроса об использовании национальных валют при взаимных расчетах. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, инициатором введения такой системы финансовых транзакций выступила российская сторона. Сирраджа отметил, что во многом это технический вопрос. Центробанки стран его изучат, посмотрят, как это происходит на деле и сообщат о результате.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Хартум рассказал о прогрессе в открытии российской базы на территории Судана. По его словам, соглашение о создании пункта снабжения Военно-морских сил (ВМС) России в африканской стране находится в процессе ратификации.

Это не просто дежурные дипломатические заявления, речь идёт о важном для нас направлении. Одновременно идут переговоры о наращивании торговли России с Суданом (ссылка):

Судан рассматривает возможность увеличить торговый оборот с РФ, предложив поставлять на российский рынок хлопок, фрукты и пищевые добавки, а взамен покупать зерно и масла. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, сообщает в воскресенье, 12 марта, РИА Новости.

“Сегодня наш торговый оборот, на мой взгляд, не на том уровне, которого стоило бы желать. Его увеличение позитивно повлияло бы и на Россию, и на Судан”, – отметил он.

Посол добавил, что Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, и в первую очередь зерна и масел, в другие страны. По словам Сирраджи, реализация этой идеи возможна благодаря стратегически удобному расположению государства.

И действительно, расположение у Судана стратегическое. Через его территорию можно попасть в такие не имеющие выхода к морю страны, как Чад (лежащий в самом центре Сахары и всей Северной Африки), Центрально-Африканскую республику (где доблестные российские добровольцы сейчас помогают бороться с террористами), Южный Судан (недавно отколовшийся от Судана) и Эфиопию (потенциально дружественную нам православную страну). Также Судан граничит с дружественным России Египтом, с пророссийской частью Ливии и с отколовшейся от Эфиопии Эритреей (которая постоянно голосует за нас в ООН).

Кстати, неверные голландцы в 2008 устроили в своём потешном МУС заочное судилище и над президентом Судана. Полагаю, этот фактор также способствовал сближению наших стран.

2. Читатель на Дзене пишет, что в его конкретном случае замещение доллара юанем уже состоялось. Доллары больше не нужны – даже для сравнения цен (ссылка):



В 2014 году мы импортировали из Германии и Турции оборудования примерно на 500 тысяч евро в год, а всё остальное из Китая на 200 тысяч долларов. Расчеты с Китаем исключительно в долларах были. С мая прошлого начали просить китайских поставщиков счета в юанях, половина выставляла, половина нет. Потом часть китайских заводов согласилась счета в юанях выставлять, остальных поменяли на более сговорчивых.

Сейчас уже год как закупаемся только в Китае, и исключительно оплачиваем юанями. По привычке я себе конвертировал цены в доллары из юаней, чтобы понимать почем закупаем, потом привык считать юань-рубль.

3. И ещё о Нидерландах. Их нравы (ссылка):

Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, который служил обеспечением для нескольких заключённых на бирже контрактов.

Количество металла составляет всего 0,14% физических запасов никеля на ЛБМ на сумму около 1,3 млн долларов в текущих ценах, поэтому непосредственное влияние потерь в результате данного инцидента на рынок металлов ограниченно.

Но шокирующее разоблачение имеет гораздо более широкое значение: в отрасли, пронизанной скандалами, контракты LME считаются бесспорно безопасными. Новость о том, что даже некоторые из них были скомпрометированы, вызовет новые вопросы о ее системах и процедурах, в то время как 146-летняя биржа всё ещё переживает последствия своего последнего никелевого кризиса.

«Складские варранты LME раньше были золотым стандартом складских варрантов по всему миру, и их рассматривали почти как денежный эквивалент», — написал в соцсети LinkedIn Джон Макнамара, главный исполнительный директор Carshalton Commodities Ltd. и опытный банкир по финансированию торговли сырьевыми товарами. «Что-то пошло не так на LME».

Давно уже пора переносить торговлю сырьём с мошеннических западных площадок на площадки либо главного покупателя (Китая), либо главного производителя (России).