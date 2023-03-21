Ностальгия с современным уклоном кому подойдет эффектная стрижка миди-флик

Стилист Том Смит в прошлом году презентовал новый тренд. Речь идет о стрижке под названием миди-флик. Это разновидность каскада, когда многослойность помогает сделать прическу пышной. Разбираемся в особенностях нового тренда.

Особенности стрижки

Миди-флик — это стрижка с волосами средней длины с чуть загнутыми вверх кончиками. По всей длине локонов наблюдаются легкие волны. Создается впечатление, что волосы, которые вьются от природы, после мытья головы высохли естественным путем.

Аналогичная стрижка была в моде в девяностые годы прошлого века, поэтому миди-флик можно отчасти назвать ретротрендом, вдохновленным ностальгией по тем временам.

Длина локонов может варьироваться: от плеч и до ключиц или даже ниже. Поскольку волосы не нужно приглаживать волосинка к волосинке, такой легкий беспорядок на голове придает образу легкости, воздушности, немного детскости.

Кому подойдет

Форма лица не имеет значения. Это тот случай, когда разновидностей стрижки так много, что не составит труда выбрать подходящий вариант. Ведь миди-флик может быть как с челкой, так и без челки. Локоны красиво обрамляют лицо, что дает возможность визуально подкорректировать овал.

Первостепенную роль играет структура волос. Если они очень тонкие и редкие, тогда нужного эффекта не получится. Лучше всего данная стрижка смотрится на волосах средней густоты или очень густых волосах. Благодаря прореживанию кончиков убирается вес с кончиков, отчего они «взмывают» вверх в воздух. Благодаря многослойности стрижка выглядит пышной, наблюдается экстремальный прикорневой объем.

Как сделать

Чтобы сделать укладку в домашних условиях, следует придерживаться простой последовательности действий.

Вот как выглядит пошаговая инструкция:

Нанесите на влажные чистые волосы немного мусса средней фиксации. Равномерно распределите средство по волосам. Высушите волосы феном, но не до конца: процентов на семьдесят пять. Накрутите прядь волос на брашинг (круглую расческу) и поместите под струю воздуха из фена. Благодаря этому на локоне образуется волна. По аналогии высушите все остальные пряди. Если у вас прямые от природы волосы, и брашинг не является эффективным, тогда накрутите волосы на бигуди и высушите их феном. Зафиксируйте результат стайлинговым средством (например, лаком для волос).

А теперь рассмотрим несколько разновидностей прически миди-флик. Вам наверняка приглянется один из представленных ниже вариантов.

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С челкой

Если у вас вытянутое, прямоугольное или круглое лицо, тогда рассмотрите миди-флик с челкой. Благодаря такой стрижке вы сможете скрыть пухлые челки (если у вас круглое лицо) или смягчить черты лица (если у вас прямоугольное лицо с четко очерченными скулами).

Челка может быть густой и ровной, ниспадать на лицо. Если хотите усилить эффект ретро, тогда высушите челку так, чтобы по форме она напоминала валик. Также допускается вариант с челкой-шторкой.

Кудрявый миди-флик

Мило и трогательно смотрится флик-боб не с крупными завитками, а с мелкими кудряшками. Накрутите волосы на мелкие бигуди, предварительно нанеся мусс для фиксации. Высушите феном и наслаждайтесь результатом.

Блонд, цветные локоны или отросшие корни

Как было можно убедиться на примерах фото выше, миди-флик прекрасно смотрится на волосах любого цвета. Мы же выделим самые трендовые варианты.

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Первый — это блонд. Благодаря стрижке миди-флик вы сможете избавиться от секущихся концов и придать окрашенным локонам более здоровый вид.

Второй вариант — это отросшие корни, самая большая проблема блондинок. В данном случае миди-флик является идеальным вариантом, поскольку за легкими волнами и пышными корнями никто и не разглядит иной цвет локонов у самых корней.

Вариант для самых смелых и креативных — это цветное окрашивание.

Если вам хочется создать яркий образ, остановите выбор на розово-фиолетовом оттенке.