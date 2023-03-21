Боди, тренчи, корсеты: с чем носить модные брюки карго в 2023 году

Брюки карго, кажется, носят уже целую вечность. Сегодня они возвращаются, привлекая новым лоском. И это настоящий тренд 2023 года. Если в вашем гардеробе еще не было такой одежды, самое время исправить этот недочет.

Брюки карго по-прежнему выглядят мешковатыми и имеют множество карманов, но теперь они представляют собой нечто совершенно новое, из-за чего все больше красавиц включают их в свои наряды. Впрочем, это не единственное отличие данных брюк, которые так подходят для создания множества современных образов.

С боди

Этой весной дизайнеры предлагают девушкам показать больше кожи. И даже если вы наденете брюки карго из денима, под которыми скрывается вся нижняя часть тела, можно проявить смелость, надев боди с высокими вырезами. Сверху можно надеть объемный тренч, который при необходимости поможет скрыть то, что вы не хотели бы выставлять на всеобщее обозрение.

С поясом-цепочкой

Брюки карго сами по себе смотрятся невероятно стильно, а интегрировать их можно как в весенний, так и в легкий летний образы. Если дополнить эту «сладкую парочку» еще и поясом в виде цепочки, вы моментально выделите свою талию и привлечете внимание к бедрам.

С обтягивающей белой майкой

Если ваши брюки карго имеют максимальный объем, вы можете дополнить их обтягивающей белой майкой, которая уравновесит образ и подчеркнет верхнюю часть тела. Не забывайте об аксессуарах, например о сумочке через плечо, металлическом браслете и очках. Эти элементы должны сочетаться между собой. Они могут быть, например, выполненными под металлик.

С объемным пуховиком

Если вам нравятся образы оверсайз, брюки карго станут для одного из них прекрасной основой. Вы можете дополнить их курткой, которая будет иметь объемный крой. Для того чтобы визуально выделить талию, вместе с брюками с высокой посадкой можно надеть экстремально укороченную кофту с длинным рукавом. Даже если вы приоткроете тело, все равно не замерзнете, ведь на вас будет невероятно теплая демисезонная куртка.

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Сочетайте с яркой одеждой и броскими аксессуарами

Брюки карго могут выглядеть слишком непринужденно, но их все равно можно включить в образ и быть максимально привлекательной. Если вы хотите сделать свой образ по-настоящему ярким, дополните его аксессуарами, от которых просто невозможно будет оторвать глаз. Это может быть ярко-красная объемная сумка, мини-топ красного цвета, а также шапка необычной формы со стилизованными ушками. И конечно же, не забывайте о верхней одежде в эти пока еще прохладные весенние дни. Пусть это будет ярко-зеленая куртка объемного кроя без воротника.

С укороченным жакетом

Если вы до сих пор не решались носить одежду, которая делает вашу фигуру более объемной, вы можете поддержать тренд с брюками карго, дополнив их мини-жакетом, который будет демонстрировать, что вы имеете непревзойденную форму, а объемные брюки – это всего лишь дань моде.

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С ботинками в стиле милитари

Один из способов изменить внешний вид брюк карго – заправить их в армейские ботинки. Этот стиль уравновесит образ и придаст ему совершенно другое настроение. Чтобы выглядеть элегантно, наденьте обтягивающий топ экстравагантного кроя, а также бомбер, который сделает образ завершенным. Придерживайтесь монохромного цвета, и это сделает вас настоящим супергероем моды.

С блейзером

Если вы хотите надеть свои ярко-желтые брюки карго на ужин, самое время сочетать их с удлиненным блейзером, а также обтягивающим топом, который притягивает взгляд и заставляет воображение играть.

С ботильонами

Для более гламурной версии образа следует сочетать брюки карго с утонченными ботильонами с заостренным носком. Если они будут иметь необычный небесно-голубой цвет, вы сможете быть настоящей королевой уличного стиля.

С удобным свитером

Это идея образа, пожалуй, ближе всего к тому, как мы привыкли носить брюки карго. Но в этом есть какое-то элегантное обновление. Наденьте объемные брюки с кожаными белыми кроссовками с яркой шнуровкой, а также дополните объемным свитером крупной вязки.

С экстравагантным топом

Если в вашем шкафу есть эффектный топ, который вы очень хотите надеть, но не можете придумать, с чем его сочетать, добро пожаловать в эпоху брюк карго. Они смягчат откровенный вверх и сделают образ более удобным.

С ковбойскими сапогами

Ковбойские сапоги и брюки карго – это еще один модный поворот, который вам следует сделать. Такой подход меняет правила игры, а вы получаете образ, который не может не привлекать внимание.

Подберите одежду в монохромных оттенках, а также найдите корсет, экстравагантность которого можно будет уравновесить с помощью плаща. Не забывайте и об аксессуарах. Это могут быть серьги-кольца, а также черные солнцезащитные очки в объемной оправе и сумочка на цепочке, дополненная бахромой.

С элегантным тренчем

Предпочитаете вы тренчи или пыльники, нельзя отрицать того факта, что длинная верхняя одежда в сочетании с повседневными брюками карго – это как раз то, что вам нужно, если вы хотите выглядеть каждый день максимально элегантно.