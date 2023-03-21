 

«Такую надо часто перекладывать» – Си Цзиньпин оценил качество тротуарной плитки в Москве

21.03.2023, 19:53, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на тротуарную плитку в аэропорту «Внуково-2», куда прибыл его самолет.

Глава Китая заинтересовался производителем дорожного покрытия и высказал свое мнение насчет целесообразности его использования.

– Китайская? Да? Мы такую не используем. Плохая плитка, очень плохая. Перекладывать надо, часто перекладывать. У нас бы за такое всех сразу в народный трибунал и под расстрел, — сказал Си Цзиньпин журналистам.

Проходивший неподалёку представитель мэрии вмешался в беседу и опроверг, что в Москве кладут китайскую плитку. По его словам, в Китае закупается только полуфабрикат. На одном из столичных заводов на каждый такой полуфабрикат наклеивают стикер с информацией, после чего она становится готовым продуктом. Далее плитка поступает рабочим, которые снимают с неё наклейки и кладут вместо старой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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