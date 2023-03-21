Мнение: Что с коровой??

(чем отличается наше кино от американского)

Вчера в рамках телепередачи Гордона с интересом посмотрел новый фильм “Дикое поле” (кстати, очень нравится мне эта передача, сама эта задумка – обсуждать в студии вместе с актерами и авторами только что просмотренный фильм!)

Бросилась в глаза одна деталь, на которую, к сожалению, не обратили внимания участники дискуссии. Они там много рассуждали про фильм, спорили, что в нем удачно, что нет; мне показалось, что лейтмотивом обсуждения была на разные лады высказываемая мысль, что “вроде неплохой фильм – а чего-то не хватает!” Чего же?

А вот чего. Критики и просто зрители не раз отмечали и отмечают, сравнивая голливудскую продукцию и доморощенные картины, странный феномен: вот почему-то “oни там на Западе” почти все умеют рассказывать историю – а у наших это почему-то никак не получается! Попросту говоря, даже среднюю голливудскую картину смотреть интересно от начала до конца, а в нашей – даже в принципе хорошей! – все время какие-то “провалы”, в духе знаменитого замечания Эренбурга о каком-то, впрочем, несоветском “арт-хаусном” фильме: “Каждый раз, когда я просыпался, я понимал, что это гениально”.

И вот – обещанная деталь из фильма “Дикое поле”. По сюжету там к местному доктору (главному герою), живущему на отшибе в какой-то полудикой местности, местный житель приводит корову, которая заболела – мается с животом, потому что “съела скатерть”. Герой лечить корову отказывается, говоря – веди ее к ветеринару, я ж доктор! Местный вздыхает – ветеринара нет, уехал, корову жалко, может, посмотрите? Идет реально очень тонкий и глубокий диалог, в конце концов врач сдается – и отсыпает буренке прям в пасть 100 таблеток слабительного, говоря – “Может, поможет?” Местный корову уводит со словами – отгоню, мол, в степь, а то она тут все обос..т. ВСЁ, конец эпизода.

Дальше будет еще больше половины фильма: много интересных кадров, отличная актерская игра, еще пара очень интересных диалогов и реплик, любовь, смерть… А меня как заноза мучил вопрос: ЧТО С КОРОВОЙ?? Корову показывали в том эпизоде крупным планом, она мне очень понравилась: большая такая, добрая, с жалобным влажным (“коровьим!”) взглядом. Мне ее стало жалко, и, кроме того, просто интересно: как оно – помогло человеческое слабительное непарнокопытному? Или она там сразу же и откинула, в буквальном смысле, копыта, бедная? Правильно ли придумал доктор?

НЕИЗВЕСТНО. И это,не кажется, очень показательно. Это, я бы сказал, культурное различие – хотя кому-то оно может показаться пустяком. Подумаешь, корова! Это ж “притча”, “о жизни и смерти”, “вневременное полотно” и еще уйма всяких красивых слов и киноведческих терминов…

А я готов смириться со всем в этом фильме, я не придира: ну, приехала к герою женщина, осталось непонятным – кто она, откуда, зачем приезжала, как они связаны, почему уехала – я согласен, пускай; в конце героя зарезали, но непонятно, насмерть или нет, “открытый финал” – тоже принимаю без возражений, “автор имеет право”; еще в фильме есть масса недомолвок, пауз, прямых несуразностей типа отмеченных Гордоном “медвежьих” пуль, странным образом после выстрела в упор застревающих в животе. И тут соглашусь – ничего! Это поэзия, притча, разреженный воздух, пули летают медленно, задумчиво – why not, в конце концов. НО С КОРОВОЙ ЧТО, гады??

Какого черта, гады, вы не дорассказали про корову? Вы ведь начали эту “историю в истории”, дали завязку, кульминацию – и забыли про развязку! Да что ж такое? Я ведь абсолютно убежден, что о развязке авторы именно забыли! Им на корову наплевать…

Крайне наглядная, на мой взгляд, иллюстрация разницы между нашим кинематографом и американским. Просто для учебника (2009)